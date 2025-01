Kolín Dolejše zasypal, na Hradec se vytáhl. A co baráž Vítkovic s Porubou?

Do extraligové klece se vrátil po třech letech, poprvé od března 2022, kdy za Vítkovice chytal play off proti Olomouci. Pracovitý a všude oblíbený gólman Daniel Dolejš posléze přeskočil do prvoligového hokejového týmu RT Torax Poruba, v němž válí. Paradoxně po neobvyklém šestigólovém středečním nášupu od Kolína se 30letý Dolejš vydal s Vítkovicemi do Hradce Králové jistit Lukáše Paříka. A bylo z toho 33 povedených pátečních minut s jedním inkasovaným gólem v 59. minutě. Na bod to opět nestačilo, Ostravané padli ve 39. kole 2:3. Ale Dolejš se brigády chopil velmi kvalitně.

Jak moc vás mrzí, že váš kvalitní záskok nevedl k bodovému zisku, na který Vítkovice čekají už devět utkání?

„Jak říkáte, bod z Hradce by byl velmi důležitý a hrozně cenný. Je škoda ztratit takhle na konci, o to víc to bolí. Kluci parádně makali, zblokovali spoustu střel, jeli na krev a minimálně bod byl blízko. Opravdu velká škoda, že jsme to nedotáhli.“

K čemu tam došlo při rozhodující akci, při níž skóroval Alex Tamáši?

„Upřímně, už ani pořádně nevím. Aleš Jergl tam jel s pukem, dával jsem si pozor, ať mě někde nepropálí, bohužel pro mě nahrál na druhou stranu, pozdě jsem se přesunul a bylo to.“

Zaskočilo vás, že jste šel do akce už po druhém hradeckém gólu ve 28. minutě?

„Byl jsem určitě překvapený, i když trenér mě připravuje na možnost, že se to může stát. Pářa chytal dobře, dostal teprve druhý gól, ale kouč chtěl dodat týmu nějaký impuls, tak mě tam poslal. Pářa ví, že šlo jen o ten impuls. Samozřejmě jsem rád, že jsem si mohl znovu zachytat extraligu.“

Gólman Vítkovic Daniel Dolejš v akci proti Hradci Králové • Foto Pavel Mazáč / Sport

I když jste nezískali ani bod, na poctivém výkonu se stavět dá. Souhlasíte?

„Určitě. I trenér nám říkal, že hokej je o tom, že si úspěch musíte vydřít. Někdy to dopadne krutě jako v Hradci, ale pokud takhle budou kluci pokračovat, bude to dobré a body přijdou.“

S jakým sebevědomím jste do rozjetého zápasu naskakoval? Protože ve středu s Kolínem to vaší Porubě v Maxa lize nevyšlo, dostal jste doma šest gólů...

„Nastoupit po předchozích nulách by pro mě bylo určitě veselejší, facka s Kolínem byla docela přísná. A když tady kluci viděli, že jsem dostal šestku a zároveň šel do branky, možná je to motivovalo, aby začali víc bránit… (usmívá se)

Jít v půli zápasu do brány je vždycky trochu loterie. Buď to vyjde, nebo ne. Jsem rád, že jsem neudělal žádný průšvih, vydržel až do konce a že jsem se do extraligy znovu podíval. Ta soutěž je fakt jinde, kluci střílí bomby. Hokej celkově je trochu jinačí v extralize a první lize, ale tady i tam je to těžké. Je opravdu škoda, že jsme to nedotáhli aspoň k bodu.“

Napůl seriózně, napůl vážně se v Ostravě řeší, jaké by to bylo, kdyby extraligová baráž měla obsazení Vítkovice-Poruba. Co byste tomu řekl?

„Je to hrozně daleko. Vítkovičtí kluci v Hradci ukázali, že mají opravdu vůli s tím bojovat a zlomit to. Baráž je pro ně fakt daleko a pro nás v Porubě ještě dál. Čeká nás spousta zápasů a náročné play off. Takhle daleko bych vůbec nekoukal.“

Viděl jste po příchodu do týmu svěšené hlavy?

„Je to rozdíl. V Porubě se nám daří, vyhráváme, hokej je potom snazší. Nemyslím si, že kluci mají přímo svěšené hlavy, protože se s tím vším snaží bojovat. Potřebují jednu výhru, aby si začali víc věřit, a bude to dobré.“

Očima útočníka Patrika Zdráhala

Doufám, že v Plzni to zlomíme

„Hradec v závěru využil naší chybičky, skousává se to těžko, ale nemůžeme se z toho položit, musíme se otřepat a hrát i dál jako tady. Nehráli jsme špatný zápas, všichni jsme šli na hranu, takhle to má vypadat. Doufám, že v Plzni to zlomíme. Musíme.

Útočník Vítkovic Patrik Zdráhal se raduje z branky proti Hradci Králové • Foto Pavel Mazáč / Sport

V týdnu jsme hodně potrénovali, jak fyzičku, tak i některé herní situace, přenesli jsme si to do zápasu. Chybí možná jen trochu štěstíčka nebo nějaký malý detail, od kterého bychom se odrazili.

Trenér Varaďa nás podporuje, je jenom nás, ak si to od něj vezmeme a přijmeme. Nevyhráli jsme spoustu zápasů, nebodujeme, ale jsem si jistý, že tvrdou prací, pozitivním myšlením a maličkostmi to prolomíme.

Každý tuhle situaci prožívá jinak, individuálně, někdo si to nosí domů, někdo ne, ale všichni to máme v hlavách. Je to naše práce, kterou milujeme a chceme odvádět maximum, vyhrávat. Proto hokej hrajeme. Vážíme si podpory našich fanoušků, doufám, že na nás nezanevřou. Jsme jim opravdu vděční, že na nás chodí v takovém počtu, přestože hra a výsledky nejsou ideální.“