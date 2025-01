Emoce v Litvínově, Schleissova odpověď. Ostré střety znamenaly 117 minut trestů

David Kaše slavil narozeniny. Přihrál na dva góly, měl dvě slibné příležitosti. Ale Litvínov znovu prohrál. Potřetí za sebou, z posledních deseti extraligových zápasů posedmé nebodoval. „Jestli se nám Plzeň chtěla vyrovnat, tak musím přiznat, že nás předčila. Po druhé inkasované brance z oslabení to byl ostudný výkon,“ hodnotil trenér litvínovských hokejistů Karel Mlejnek po porážce 2:5.

Byl to první vzájemný zápas Vervy se Škodovkou od 22. prosince, kdy David Kaše odnesl zákrok Jana Schleisse u mantinelu otřesem mozku. Chyběl měsíc, osm zápasů zůstal mimo hru. V utkání nabil na dva góly, měl dvě slibné šance. Ale po zápase musel být spokojenější plzeňský útočník. Po parádní individuální akci dal čtvrtý gól Indiánů. Ti se v tabulce už nemusí dívat jen dolů.

„Hodně zajímavé utkání, jak pro nás, tak pro fanoušky i vás,“ usmál se kapitán hostů Jakub Lev. „Dělo se toho hodně, trvalo taky dlouho. Ale pro nás super výhra. Věděli jsme, že jsme s nimi třikrát prohráli, a přijeli nastavení, že počtvrté jim to nedáme, což se povedlo,“ vracel se k minulým duelům.

Byl to zápas plný strkanic a ostrých střetů. Rozhodčí rozdali 117 minut trestů, tři hráči kvůli nim skončili předčasně. Litvínov se ujal vedení, ale doplatil možná i na to, jak byl přebuzený. Hráči toužili po odplatě, měli rudo před očima.

Od začátku to na ledě jiskřilo, jen vybuchnout. Netrvalo to dlouho. Přesně 49 sekund. Ve druhém útoku s bratry Kašovými byl zapsán Petr Koblasa. Ale hned při prvním střídání této lajny skočil na led mimo pořadí Martin Havelka. Jen co po vhazování padl puk, chytil za dres Schleisse, který stál opodál. Cloumal s ním, jenže Schleiss se prát nechtěl. Byl jako socha. A protože se pošťuchovali i další, šli na trestnou lavici Havelka a Lev.

První třetina se protáhla na tři čtvrtě hodiny. Kromě strkanic byla důvodem i trenérská výzva domácí střídačky. Dominik Simon těsně před sirénou za stavu 1:1 zavěsil bekhendem, jenže rozhodčí potvrdili námitku Litvínovských, že Elson předtím přihrával rukou.

Klíčová byla druhá část, ve které Plzeň ustála tři vyloučení. „Bylo jich hodně na obou stranách. Přežili jsme a díky tomu jsme si odvezli tři body. Jeli jsme sem a čekali, že budou vidět emoce. Ty musíte mít, ale na svojí straně. My je tak měli nakloněné šedesát na čtyřicet. Při prvním střídání Honzu Schleisse napadl litvínovský hráč a divil se, že se s ním nepopere. Neměl důvod, napadl ho vyloženě rváč, který chodí jen na oslabení. Věděli jsme, že něco přijde, ale Honza si to nezasloužil a zvládl to fantasticky. Dal nádherný gól a odpověděl všem,“ uvedl Lev.

Litvínov inkasoval dva góly při přesilovce, jeden z nich dal Adam Měchura. Byl to pro něj jedenáctý zásah ve 22 zápasech. Hlinkův stadion ztichl, diváci odcházeli, emoce však neustaly. Po čtvrté brance hostů střídal Tomka teprve 17letý debutant Tobias Trejbal z juniorky. Plzeň pod Krušnými horami vyhrála poprvé od 29.listopadu 2022.