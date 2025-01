Jágr potvrdil prodej 80 procent Kladna. Věří v titul s novým majitelem

Za stůl vedle nového majitele se usadil i Jágr . Bylo na něm vidět, že nejde o tuctovou tiskovou konferenci. „Je to poprvé, co jsem na tiskovce, kdy nemám zuby. Tak snad mě nebudete fotit, když se směju,“ pousmál se nejslavnější český sportovec.

Pak už přišlo těžší téma. Začal emotivní řeč o tom, jak v roce 2011, kdy klub převzal od svého otce, měl den na to, aby se rozhodl, jestli do toho půjde. „Rozhodoval jsem se srdcem. Pokud bych do toho nešel, klub by zemřel,“ zavzpomínal.

Teď přichází doba, kdy se zbaví většinového podílu. „Já už jsem nevěřil, že bych sám dokázal dovést klub k vysněnému cílu,“ popsal svoje pohnutky, proč se rozhodl sehnat silného investora. Sám zůstává v pozici minoritního vlastníka, zůstane mu 20 procent.

Cíl je zřejmý. Získat titul. „Ta naše ambice je jasná,“ potvrdil Drastil, že chce výhledově kádr posílit a stabilizovat tak, aby mohl pomýšlet na nejvyšší umístění.

Jágr k tomu dodal, že podmínkou prodání jinému subjektu bylo to, že se klub nesmí přestěhovat z Kladna.

Titul? Můžete se smát, ale...

Veterán, kterému v únoru bude 53 let, nikdy nebral klub, že je majitelem rodiny Jágrů. „Od srdce musím říct, že i když na papíře jsme byli majitelé, hokej nikdy nepatřil Jágrům. Ale Kladnu a fanouškům,“ popisoval dvojnásobný vítěz Stanley Cupu.

O tom, jestli bude hrát dál, zatím ještě nechtěl mluvit. Je zřejmé, že registruje i nabídky z Pittsburghu, který mu před rokem vyvěsil dres. „Prezident klubu by měl přijet v půlce února, rád ho uvidím. Nevím, s čím přijde,“ prozradil Jágr, že se za ním vydá Kevin Acklin, šéf Penguions, jenž měl výrazný podíl na tom, že klub vyvěsil jeho dres hned vedle Maria Lemieuxe. Ale to podle Jágra neznamená, že by na práci pro jeho bývalý klub kývnul.

„Takové otázky jsem dostával už v posledních třech, čtyřech letech. Takže kdybych chtěl odejít, odešel bych už dřív,“ řekl k tomu útočník, který nechtěl ani specifikovat, za jakých podmínek svůj většinový podíl odprodal.

„Ale já nejsem nikdy spokojený,“ jenom se pousmál. Blíž to nespecifikoval ani nový majitel Drastil. „Není předmětem jakékoliv diskuse cena. Je důležité, kam chceme klub posunout. Ne za kolik kdo co koupil,“ uvedl muž, jenž přiznal, že se o záležitostech ohledně Kladna hodně bavil s někdejším legendárním obráncem Františkem Kaberlem.

Z jeho slov bylo cítit, že má eminentní zájem klub pozvednout. A díky finanční injekci ho povýšit na takovou úroveň, aby Rytíři mohli konkurovat i nejlepším klubům.

„Můžete se tady smát, že mluvíme o titulu. Ale každý majitel chce nejvyšší cíle. Věřím, že budeme hrát důstojnější roli,“ vykládal olympijský šampion z Nagana a dvojnásobný mistr světa. Vedle sedící majitel Drastil to jenom potvrdil.

„Naší ambicí je získat titul,“ potvrdil. Kladno na něj čeká od roku 1980.

Převod ve vlastnické struktuře je v v procesu, který doběhne až na konci března. Protože proces změny majitele během sezony je velmi složitý. Klub v nelehké době přežil hlavně díky rodině Jágrů. Dlouhé roky ho držel především Jágrů otec, jenž zemřel v roce 2022.

A myslí si jeho syn, že by na něj byl hrdý? Za to, že klub udržel při životě, navíc v extralize a teď mu zajistil další budoucnost? „Nevím, jestl by byl pyšnej. Nic velkého jsem jako majitel neudělal. Byl zvyklý, že cokoliv dělám, tak jsem vyhrával. Na druhou stranu jsem soukromá osoba, nemám za sebou velkou firmu. Takže už jenom udržení v extralize mě stálo hrozně moc sil a energie,“ rozpovídal se útočník, jenž má teď jasnou prioritu.

Co nejlíp dohrát sezonu. Vyhnout se baráži a v ideálním světě si zahrát play off.



Podleš zdrojů deníku Sport by měl Jágr v kariéře pokračovat i v příští sezoně. Zvlášť, kdy z něj spadlo velké břímě, aby klubu zajistil finančí prostředky. Teď se bude moct ještě víc soustředit na hokej.