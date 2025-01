Rytíři utnuli sérii porážek a položili Litvínov. Tleskal jim i nový majitel

Zápas se přehoupl do druhé poloviny, když Jaromír Pytlík šikovnou dorážkou poslal Kladno do vedení. Na kostce se v tu chvíli objevil záběr do jednoho ze skyboxů. Po boku klubové legendy Františka Kaberleho staršího spokojeně aplaudoval Tomáš Drastil. Nový většinový majitel hokejových Rytířů sledoval počínání svého klubu poprvé po tiskové konferenci, na níž symbolicky převzal 80procentní podíl od Jaromíra Jágra. Těšit ho mohl potlesk snášející se na jeho hlavu z tribun i extraligová výhra 3:0 nad Litvínovem. „Byl se po zápase představit v kabině. Pochválil nás. I my jsme rádi, že jsme vyhráli první zápas,“ vyprávěl hrdina utkání Adam Brízgala.

Z čistého konta se naposledy radoval 1. prosince 2023. Od té doby si Adam Brízgala musel počkat na další stoprocentní výkon do pátečního večera. Co spojilo oba zápasy? Výsledek 3:0 na kladenském ČEZ stadionu i stejný soupeř. Litvínovská Verva. „Těžko říct, čím to je, je to druhá nula proti nim. Ale zápasů jsme odehráli hodně, zrovna nám to vyšlo,“ krčil rameny gólman Rytířů.

V souboji dvou týmů se třemi porážkami v zádech měl hromadu práce. Čelil 41 střelám, všechny zlikvidoval. Nejvíce mu zatápěli tradičně bratři Kašové a slovenský kapitán Litvínova Matúš Sukeľ.

Právě on se nachomýtl ke klíčovému momentu zápasu. V oslabení ujel na kladenskou bránu, ale neproměnil ani jednu ze dvou obrovských možností. „Zápas se lámal ve druhé třetině. Soupeř nám nabídl dvě přesilovky, měli jsme spoustu šancí. V oslabení jsme ujeli, ale gól taky nedali. Soupeř pak využil přesilovku,“ litoval asistent hostujícího kouče David Kočí.

Bezbrankový stav rozbil dorážkou Jaromír Pytlík. O necelé tři minuty později na něj navázal Richard Jarůšek, který erfektně využil dobrého napadání parťáků Radka Smoleňáka a Antonína Melky. Výhru pečetil tři a půl minuty před koncem nejproduktivnější hráč soutěže Eduards Tralmaks.

První nula sezony

„Litvínov měl šance a hodně přečíslení ve druhé třetině. Podržel nás gólman. Celý zápas byl vyrovnaný, ale my dávali góly a Litvínov žádný nedal,“ shrnul asistent kladenského trenéra Václav Skuhravý, co rozhodlo.

Rytíři po předchozích třech nezdarech eliminovali hrubé chyby v defenzivě, odměnou jim byla první nula v sezoně. A zároveň první od konce loňského února, kdy doma vymazal Mareks Mitens také Litvínov.

„Fakt bylo znát, že kluci hráli hrozně zodpovědně odzadu. Byla tam spousta bloků, samozřejmě tam bylo pár chybiček, o kterých jsme si řekli během přestávek a zaměřili se na ně. Podpora od kluků byla velká,“ pochvaloval si Brízgala.

Začátek s čistým štítem prožil i lotyšský obránce Markuss Komuls. Při debutu za Kladno odehrál lehce přes deset minut. „Jak se říká, já si ho moc nevšiml, takže to byl dobrý bek. Neudělal žádnou chybu, hrál jednoduše, moc nevymýšlel. Z naší strany spokojenost,“ hodnotil posilu Skuhravý.

Zatímco Kladno odstartovalo pod novým majitelem vítězně a utnulo sérii porážek, Verva prohrála počtvrté v řadě. Jen jednou měla v ročníku víc neúspěchů po sobě. „Sezona je dlouhá, každý tým má útlum. Teď to na nás padlo. Ale furt hrajeme slušné zápasy, je to o jednom gólu, o jedné chybě a proměněné šanci. Musí se k nám štěstíčko trochu přiklonit. Kluci makají, u toho musíme zůstat a pak se to překlopí,“ vyhlásil bojovně Kočí.