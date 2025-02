Mazurův malý hattrick proti svému Dynamu. Táta nevěděl, komu fandit…

Dynamo vletělo do zápasu se vší vervou, s jasným záměrem odskočit soupeři co nejdříve a pak kontrolovat vývoj do tříbodového sběru. První se povedlo hostům náramně, Miloš Kelemen hned při prvním střídání pláchl po křídle a precizním zakončením uvedl hosty do vedení.

Druhé vyloučení BK bylo ztrestáno z hole nováčka Nicholase Jonese. Posila z Žiliny před páteční uzávěrkou přestupů se prosadila rychlým švihem ze slotu a Dynamo vládlo. Jenže ke konci třetiny hosté spáchali zbytečné hříchy. Nejprve odešel pykat Jáchym Kondelík a pak Dynamu nevyšel pokus hrát v pěti oslabení…

Bruslařům svitla šance vrátit se do bitvy během 76 sekund trvající dvojnásobné převahy. Díky důrazu Pavola Skalického přišlo snížení, domácí se dostali do hry i mentálně, najednou pardubickému ofenzivnímu rejdění spadla procenta a na druhé straně hřiště klesla i úroveň jejich důrazu v osobních soubojích.

V kombinaci s houževnatostí BK musel trest přijít. Díky mixu okolností začalo velké Mazurovo představení: nejprve ve 36. minutě před brankovištěm prokázal sílu i šikovné ruce, to samé v bleděmodrém přišlo zkraje třetí části, kdy hosté pozvali Mazuru do obýváků. Ani se nezouvejte…

Někdy před měsícem by s Dynamem byl amen, už by se nezvedlo. Dnes už je přece jen dál. Ve 44. minutě se u brány dobře zorientoval Patrik Poulíček, v 50. pak Tomáš Vondráček poděkoval Robertu Kousalovi za jeho vysilující úprk za pukem. Když už se zdálo, že je rozhodnuto, Jan Stránský z rohu od modré vypálil a nechal zčervenat tvář Romanu Willovi – 4:4.

Verdikt padl v nájezdech, kde zazářil Dominik Furch a Fořt s Mazurou. „Super sladké vítězství! V Pardubicích jsem vyrůstal, hrál hokej, koukal jsem na tyhle kluky, bylo to pro mě zajímavé,“ netajil Mazura. „Celý tým jsme to v poslepované sestavě odmakali, naprostá spokojenost.“

Po příchodu z NCCA se 24letý Mazura chvíli rozkoukával, ale dnes už je zbraní Bruslařů. Přechod zvládl rychle. „Prvních asi šest zápasů to bylo těžší, hrával jsem míň, ale je jasné, že člověk si šanci musí zasloužit. Při zranění kluků jsem zalepil díru a jsem rád, že mi to začalo padat.“

Z posledních pěti zápasů vydoloval výborných sedm bodů (3+4), to už zní. „Zvedá se mi herní sebevědomí, ale body jsou super, nečekal jsem, že se mi bude dařit takhle od začátku. Pokud to bude pokračovat, jedině super,“ usmál se důrazný i šikovný Mazura.

Přechod ze zámoří, kde působil osm let, zvládl hodně rychle. „Hraje se tu víc s pukem, na univerzitě jsme byli jedním z horších týmů, hráli jsme spíš bez kotouče, honili jsme ho po ledě, což mé hře tolik nesedělo. Tady mi to vyhovuje víc, s kluky v lajně, Vojtou Hradcem a Dominikem Lakatošem, se hraje krásně… Podrží puk, oba jsou silní a velcí, hodně mi pomáhají.“

Mladá Boleslav šlape, což je pro Mazuru logicky výhodou. „Určitě. Řešil jsem i jiné nabídky, ale záměrně jsem si vzal větší sousto v Boleslavi, protože je asi snazší jít do rozjetějšího týmu, než do mužstva, kterému se nedaří. Tam třeba šance přijde dřív, ale zase je tam větší tlak. Ten já jsem nechtěl. Moje kariéra se odvíjí trochu pomaleji, teď do toho doma teprve naskakuju, ale není kam spěchat. Chci si zasloužit prostor svou prací v týmu, který funguje,“ uzavírá Mazura, další výborný manažerský tah Tomáše Vlasáka a Martina Ševce.

Hostům bylo s jedním bodem poměrně hořko, zároveň z obodované porážky nedělali tragédii. Nepochybují, že jsou na správné cestě. „Trochu nás srazila jejich využitá přesilovka, začali mít víc ze hry, přidali další góly. My to ale obrátili a je škoda, že jsme to nedotáhli do konce, chybělo pár minut,“ prohodil Lukáš Sedlák.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 21:07. Skalický, 35:05. Mazura, 40:58. Mazura, 56:37. J. Stránský, . Fořt Hosté: 01:21. Kelemen, 14:59. William Jones, 43:21. Poulíček, 49:21. Vondráček Sestavy Domácí: Furch (Sklenička) – Jánošík (C), Pyrochta (A), A. Čech, Havlín, Bernad, F. Pavlík, Křepelka – Skalický, Fořt (A), Junttila – Mazura, Hradec, Lakatoš – P. Král, Rekonen, Moses – Malínek, Suchý, J. Stránský – Hurt. Hosté: Will (Vilém) – Dvořák, D. Musil, J. Zbořil, Vála, Houdek, L. Hájek – Červenka, L. Sedlák, Smejkal – Kelemen, Kondelík, M. Kaut – William Jones, Weatherby, Radil – R. Kousal, Poulíček, Vondráček – Paulovič. Rozhodčí Šír, Cabák – Hlavatý, Kajínek Stadion ŠKO-ENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 4002 diváků