Marcinko: Hrajeme o logo na hrudi. Přesun z Brna nechal na manažerech

Takový návrat do Třince jste si asi nepředstavoval, že?

„Bylo to derby a Vítkovice hrály v posledních zápasech dobře. My ale také máme kvalitní tým, věřím mu na 120 procent. Vyšel jsem z kabiny, kde je každý správně nahněvaný. Tým vyhrával posledních několik roků a chce vyhrávat znovu a znovu. Nikdo tam nesedí s pocitem, že je to oukej. Každý je odhodlaný a připravený bojovat. Bohužel taková situace teď nastala. Máme chvilku pauzu, po které věřím, že najedeme na vítěznou vlnu.“

Nicméně podobné výsledky Oceláři dlouho nezažili...

„To ano, ale je to sport. K němu patří i prohry. Každý z nás je nesnáší, to je však základ k tomu, abychom se posunuli dále a situaci otočili. Hrajeme o logo, které máme na hrudi, a také o lidi, kteří nám vždy fandí. Znovu za námi přijeli v hojném počtu, chodí na domácí zápasy, kde vyprodávají halu. Hrajeme za ně, za sebe, za tým, za město... Nikdo to nikdy nevypustí. Vyspíme se, oddechneme si, připravíme se a za týden máme další zápas. Musíte začít pozitivně.“

Anketa Kdo skončí poslední v základní části extraligy? Kladno Vítkovice Třinec jiný tým

Takhle jste přemýšlel i ve chvíli, kdy jste dostal nabídku z Třince? Jak vůbec probíhal váš přesun z Brna?

„Ono to bylo všechno tak rychlé, že jsem ani neřešil, jestli to vyjde, nebo ne. Nevěděl jsem, jak zareaguje Kometa. Nechal jsem na manažerech, jak to dohodnou. Dopadlo to takhle. Z mého pohledu jsem se s Kometou rozloučil jenom v dobrém. Teď jsem v novém týmu, za který dám vše, co ve mně je.“

Naposledy jste hrál 5. ledna s Pardubicemi. Jak jste se po zranění cítil?

„Bylo to náročné. Takový zápas je ale vždy těžký a nemělo by to být jinak. Chvilku mi trvalo, než jsem se do toho dostal, ale měl jsem za sebou dobré tréninky. Věřím, že dokážu pomoct víc. I proto jsem sem přišel, abych jakýmkoliv způsobem zapadl. Věřím, že budu lepší. Snažil jsem se co nejlépe začlenit do týmu, kde se moc věcí nezměnilo, takže jsem se soustředil hlavně na sebe.“