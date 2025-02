Posila Jones: Pardubice? Je to jako v NHL přejít do New York Rangers

V sobotu se ukázal na prvním tréninku a v neděli šel hned do akce. Že by mu kouč Miloslav Hořava poskytl čas na rozkoukávání? Kdepak, rodáka z Edmontonu hodil rovnou do vody, ať se ukáže, co dovede, a v týmu hned vědí, na čem o přestávce pracovat. Kanaďanovi se našel plac na křídle třetí lajny vedle centra Jaspera Weatherbyho, zámořské duo doplňoval Lukáš Radil, dočkal se téměř 16 minut hry.

Test schopností se Jonese týkal i v přesilovce a rovnou v elitním komandu na pozici bumperu. Po stranách operovali Sedlák s Červenkou, na modré dirigoval pohyb formace Zbořil a stín před brankou obstarával Smejkal. Hned z první převahy Jones udeřil, Lukáš Sedlák mu ve správnou chvíli nahrál na slot a rychlá střela si našla cestu za záda Dominika Furcha. „O přesilovce jsme se s klukama hodně bavili, Sedlo měl perfektní trpělivost a poslal mi krásnou nahrávku,“ oceňuje schopnosti nového parťáka. V převaze strávil 4:26 minuty, nejvíc z pardubických hráčů.

Jones trefil na 2:0, ale vydlážděnou cestu za třemi body si Dynamo zkomplikovalo a bralo nakonec jen bod. „Gól mě potěšil, ale jsem zklamaný, že jsme tady nezískali tři body. Na druhou stranu, byla tam i spousta pozitiv, na které se můžeme soustředit během přestávky,“ vyhlíží pauzu pro Švédské hry.

Kanadský forvard se v Evropě vyskytnul loni, kdy po pěti letech farmaření v AHL v dresech Manitoby a Hartfordu a předchozím působení v rámci univerzitního programu NCAA kývl na nabídku Žiliny. S tím, že se na Slovensku rozkouká a v ideálním případě odrazí výš.

Což se právě děje. Každopádně loni v létě jej rozhodně nenapadlo, když se v České Třebové s žilinskými vlky v přípravě potkal s Dynamem, že pro něj bude brzy i pracovat. „Absolutně ne,“ pousmál se.

V Pardubicích hledali zarputilost ofenzivního hráče i šikovnost do přesilovek, Jones jim přišel jako vhodná volba. K radosti kanadského útočníka. „Zájem Pardubic mě hodně potěšil. Přirovnal bych to k tomu, jako kdybych v severní Americe odešel do New York Rangers. Big deal,“ cení si interesu o svou osobu. „O organizaci jsem slyšel jen to nejlepší, takže když se objevila možnost odejít ze Slovenska sem, polichotilo mi to. Jsem si jistý, že mi tahle zkušenost hodně dá,“ těší se na další dny a týdny.

Každý, kdo tuzemskou extraligu sleduje a zná ji dlouhodobě, si pochvaluje nárůst její kvality, danou zejména přílivem kvalitních hráčů. Nick Jones rovněž tuší, že nešlápl vedle. „Mám za sebou teprve první duel, ale tempo mi přišlo značné. Líbilo se mi, že všechny čtyři formace hrály na stejné a hodně vysoké úrovni, lítalo se nahoru dolů. Bylo to náročné, ale tenhle styl hokeje mám rád. Cítím, že mi tahle soutěž hodně dá.“

V Žilině patřil k lídrům týmu, s evropským hokejem se rychle popasoval, což ukazuje na jeho přizpůsobivost. Ve 41 utkáních dal 24 gólů a zapsal 45 bodů. Velmi dobrá vizitka. „Když jsem přicházel do slovenské ligy, o evropském pojetí hokeje jsem toho moc nevěděl, navíc jsem byl jedním ze sedmi zahraničních importů. Čas strávený v Žilině byl fajn, hokej taky, i když jak jsem nadhodil, v hloubce a síle kádrů bude česká liga výš,“ pokusil se srovnávat po první české zkušenosti.

Jones by skutečně mohl do pardubického týmu dobře zapadnout a ještě zvýraznit jeho sílu a skrytý potenciál. V Boleslavi zaujal výborným forčekinkem, žádný puk pro něj nebyl ztracený, při uváděné výšce 180 centimetrů patří na ledě k menším účastníkům boje, zároveň však k nejviditelnějším. Je zvyklý z každého střídání vyždímat maximum a jde z něj dojem, že nemá rád herní alibismus. Takového kumpána chcete mít po boku. „Myslím, že hraju tvrdý a poctivý hokej na obou stranách hřiště, jsem zodpovědný v obranné činnosti a dokážu přispět i v útoku,“ popisuje sám sebe.

A nemá nejmenší problém s tím popasovat se s nejvyššími nároky klubového vedení. „Vím, jaká jsou od nás očekávání, vítězství se po nás chce každý večer. Tenhle tlak mám rád, každého hokejistu posouvá. Kádr je tu silný a já doufám, s tímhle týmem vyhrajeme celou ligu,“ hlásí odhodlaně Nick Jones.