Ščotka je zpět: Těžší než finále MS, smál se. Olomouc je blízko baráži

V květnu šel rovnou z voleje do finále světového šampionátu po pauze bez zápasů i tréninků. Zvládl to, Jan Ščotka má doma zlatou medaili. Teď se reprezentační bek vrátil po dvou a půl měsíční přestávce – a coby nejvytěžovanější hráč Komety pomohl zdemolovat Olomouc. „Tohle bylo asi těžší, protože na turnaji jsem toho odehrál málo a zafungoval adrenalin,“ usmíval se. S dalším mistrem světa, dvougólovým Jakubem Flekem, přiblížil Moru baráži. Rivalovi hrozí velký průšvih.

Vyléčil bolavé rameno, byť rekonvalescence se oproti původním prognózám zhruba o měsíc protáhla, dostal se i z virózy a šel na věc. „Čím dřív, tím líp,“ prohodil po nebývale vysoké výhře 6:3 na půdě Olomouce viditelně spokojený Jan Ščotka.

Kromě 21 minut si připsal i druhou asistenci, když šikovně postrčil puk před první brankou Adamu Zbořilovi. „Ze začátku jsem si zvykal na zápasovou rychlost, ale přihrávka mně osobně pomohla. Dostal jsem se do toho rychleji. Jinak ta pauza byla šílená. Jak jsem jezdil zpočátku jen na kole, připadal jsem si jak na Giro d´Italia.. A to je na hlavu,“ popisoval.

Mora po srovnání úplně odpadla. Kometa během tří minut třikrát skórovala z rychlých brejků, které jim sami Hanáci naivně nabídli. Jakub Flek a spol. samozřejmě takovými dárečky nepohrdli. Olomouc? Takhle fakt nevypadá mužstvo, které je momentálně spolu s Vítkovicemi a Kladnem se ziskem 54 bodů v tuzemsku nejhorší. Jako by v „plecharéně“ nevěděli o tom, jak vypadá tabulka a co za peklo včetně dlouhé pauzy a pak nervů čeká na čtrnáctý tým základní části.

„Ne všichni hráči jsou tak ve hře, jak by měli být. A jestliže jich dvacet nepojede na sto procent, nebudeme bodovat,“ rozohnil se kouč Jan Tomajko. „Vedli jsme, ale místo abychom měli chráněná záda, hráli jsme jako za stavu 5:1. To by se v takové situaci nemělo stávat, někteří hráči by se nad sebou měli zamyslet. Je divné, že někteří působí, jako by si barážovou hrozbu neuvědomovali...“

Na přelomu druhé a třetí třetiny se sice jeho partě povedlo tradičně vyhecovaný moravský souboj zdramatizovat snížením na rozdíl jediného gólu, ale pak Brněnští zase pohodově trestali chyby. Kapitán Flek se dostal již na 22 zářezů, obránce Marek Ďaloga na devět. Oba natahují osobní rekordy. Tentokrát tolik nechyběli ani nemocní Peter Mueller, Kristian Pospíšil či Libor Zábranský.

„Olomouc speciálně doma hraje fakt výborný a nepříjemný hokej, navíc plecharéna hraje taky roli. Ale my jsme se dokázali zvednout, to je hlavní. Máme skvělou partu. Asi jsme nečekali tolik brejků, nicméně štěstí stálo při nás, protože jsme všechny proměnili,“ cenil si Ščotka.

Jeho speciálně trenér Kamil Pokorný pochválil. „Jsme rádi, že je zpátky. Skoty je vynikající obránce. Ani dneska nešel úplně stoprocentně zdravý, protože byl po viróze. Hned dostal naloženou minutáž, určil to průběh zápasu.“

Naloženo v jiném slova smyslu teď možná budou dostávat „kohouti“. Nejen Tomajko, ale ani zkušený útočník Jan Knotek se nebál kritiky. „Už se řeklo v kabině dost věcí, nejde to furt dokola. Když si to člověk neuvědomí, je někdy škoda slov. Je to o osobním přístupu, klukům nevidím do hlav. Nevím, v čem to vězí,“ kroutil hlavou.

On jako jeden z mála Olomouckých zažil jak postup do extraligy přes baráž před 11 lety, tak následně baráž zachraňující. „Spousta kluků to nezažila, já si tím prošel. Vím, o co se jedná. Už jsem se do toho nikdy nechtěl dostat. Základem je se tam vůbec nepohybovat, uteklo nám to už dřív. Bohužel jsme namočení, je to znát, klid na hokejce není. Musíme se vzchopit,“ podotkl Knotek. Možná se tak narýsuje scénář, že Mora bude bojovat o extraligovou příslušnost, zatímco Ščotka o další účast na mistrovství světa. „Vůbec jsem nad tím nepřemýšlel. Je jasné, že kdyby přišla pozvánka, neodmítnu, ale teď chci pomoct Kometě, abychom se dostali co nejdál,“ uzavřel jasně.

Boltvan: místo juniorky v Litvínově extraliga

Možná byste čekali jiná jména, která zavelí, když jde do tuhého. Pravdou je, že v Olomouci za nepříznivého stavu 0:1 vrátil Kometu do zápasu Adam Boltvan. Dvacetiletý útočník dostal premiérovou extraligovou šanci v této sezoně a odvděčil se prvním gólem v nejvyšší soutěži v životě. Přitom s brněnským áčkem vůbec neměl být. „V pondělí šel s námi na led, aby nás doplnil do dvaceti lidí. Měl odjet s juniorkou do Litvínova, ale mně se na tom tréninku tak líbil, že jsem ho nenechal odjet. Zůstal s námi a odměnil se gólem. Parádní příběh,“ líčil spokojeně trenér Komety Kamil Pokorný.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 02:36. Fridrich, 37:31. T. Černý, 55:58. Knotek Hosté: 11:02. Boltvan, 12:19. Flek, 13:53. Konečný, 46:09. Holland, 48:11. Ďaloga, 55:07. Flek Sestavy Domácí: Machovský (Sedláček) – Ondrušek (C), T. Černý, Sirota, Rutar, Rašner, Škůrek, Řezníček – Fridrich, Kusko, Orsava – Plášek, Macuh, Navrátil – Kunc, Nahodil (A), Kohout – Káňa (A), Knotek, Anděl – Doktor. Hosté: Postava (Krošelj) – Davidson, Ščotka (A), Gulaši (A), Beaudin, Ďaloga, Holland, Dujsík – Rachůnek, Cingel, Flek (C) – H. Zohorna, A. Zbořil, Boltvan – Š. Stránský, Ilomäki, Konečný – Kos, Kollár, Ekrt – Chludil. Rozhodčí Kika, Ondráček – Rampír, Augusta Stadion Zimní stadion, Olomouc Návštěva 5 352 diváků