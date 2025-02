Talentovaný bek řádil v útoku Kladna. Musím ho vyzdvihnout, chválil kouč

Na začátku třetí třetiny zavezl puk po levé straně do pásma a křížem hledal rozjetého Denise Kusého. Do přihrávky ještě sáhl Mitch Hults na středu, právě díky tomu se celá akce trochu zpomalila a Kusý mohl poslat kotouč mezi betony Stanislava Škorvánka. Vše odstartovalo dobrou prací devatenáctiletého talentu Tomáše Vandase.

Jenže Kladnu byl jeden gól málo. Už po 21 sekundách hosté odpověděli a náskok nepustili. „Snažili jsme se to dohnat, ale dohání se těžko proti tak kvalitnímu týmu. Inkasovaný gól nás trochu srazil dolů, ale nepolevili jsme. Naopak spíš přidali. Bohužel to tam nespadlo,“ litoval Vandas.

Rytíři ho překvapivě využili ve čtvrtém útoku, protože nemoc vyřadila Martina Procházku a Petra Straku. Volba se nabízela i díky jeho střeleckému apetitu, na začátku roku dal vytáhlý mladík Liberci dva góly. Nezklamal ani tentokrát. Dobře napadal, dohrával souboje, neváhal se vracet dozadu. „Snažil jsem se plnit věci, co jsem měl. Snažil jsem se stát před gólmanem na masce, snažil jsem se být třetí hráč dozadu. Nějak se mi dařilo to plnit,“ popisoval.

Chvála na jeho výkon přišla i z trenérského štábu. „Mně osobně se nejvíc líbila čtvrtá lajna. Musím vyzdvihnout právě Vandase s Denisem Kusým, opravdu jim šly nohy. Soupeřům dělali strašně velké problémy a výborně se přimotali i ke gólu, který jsme dali. Pramenilo to z jejich snahy, úsilí a pohybu. Dnešní hokej není o ničem jiném než o pohybu,“ komentoval asistent Petr Svoboda.

Výkon talentovaného juniora se týmu trenéra Davida Čermáka líbil dokonce tolik, že Vandase nechal ve hře i po stažení na tři formace. Jen ze střídačky sledovali zbytek zápasu zkušení borci jako Mitch Hults, Jakub Strnad a Richard Jarůšek. „Byla velká radost, že jsem mohl hrát a neseděl na lavičce,“ nezastíral kladenský benjamínek.

Podobné experimenty měly úspěch i v minulosti

O novém úkolu se dozvěděl dva dny před zápasem, nešel úplně do neznáma. Odchovanec jihlavské Dukly v mládí koketoval s oběma pozicemi. „Moc cizí mi to nebylo, ještě asi čtyři roky zpátky jsem hrál útočníka v dorostu. Nějaké věci jsem se musel naučit znova, zopakovat si je. Jinak nebyl moc problém,“ vyprávěl.

Do obrany se postavil v žácích, kdy hasil problémy při marodce na turnaji. V dorostu si dal zase rok v útoku, posléze obě role střídal, než zůstal v defenzivních řadách. Na pozici univerzála je tedy zvyklý, nebránil by se jí ani do budoucna.

Kladno s podobnými experimenty slavilo úspěchy už v minulosti. Před několika lety ještě v první lize převychovalo útočníka Linuse Svedlunda na beka. Jako produktivní zadák se posléze etabloval ve třetí nejvyšší německé soutěži. Obě pozice střídal po příchodu z Prostějova i Jakub Babka.

Rytíři si teď budou muset pomoct i obdobnou alchymií, aby se vyhnuli barážové poslední pozici. Porážkou s Hradcem se propadli na dno tabulky, bodově jsou vyrovnaní s Vítkovicemi a Olomoucí. „Důležité je, že to není jako loni, kdy už to touhle dobou bylo jisté. Přijde mi, že každý počítá, že budeme dole. Já se budu snažit, a věřím, že i všichni okolo, abychom se baráži letos vyhnuli. My máme výhodu, že s tím umíme pracovat. Kluci znají tlak, vědí, jak to chodí. Věřím, že to zvládneme,“ prohlásil Svoboda.

O poraženecké náladě v kabině nechtěl slyšet ani Vandas. „Je to těžké, ještě když jsou takhle všichni unavení po zápase. Všichni na to tlačili, chtěli jsme vyhrát. Nálada je teď taková, že se soustředíme na zápas s Libercem a chceme ho určitě zvládnout. Je to spíš motivace do dalších zápasů,“ prohlásil bojovně.