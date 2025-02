Kometa bez hvězd výhru „odstonala“. Zklamání, posteskl si plzeňský objev

Ukázalo se, jak důležití jsou pro Brno obránce Libor Zábranský a snajpři Kristián Pospíšil s Peterem Muellerem. Dva dominantní forvardi, postavou i výkonem. Borci, kteří umí udělat rozdíl, jsou kvůli nemoci na marodce. „Všichni tři jsou klíčoví,“ uznal Jakub Kos. Churavý byl tentokrát i herní projev domácích. Díky efektivitě nicméně urvali triumf, o který se ve třetí třetině nepěkně třepali.

Absence opor nutí trenéry sáhnout hlouběji do kádru. A mladíci děkují za šanci, krásné góly vstřelili v pátek večer Kos a Adam Boltvan, zahráli si také Jan Ekrt s Dannym Chludilem. Klub má zálohu, rostou v něm hokejové naděje. Jenže v klíčových momentech, a těsně před play off zvlášť, potřebujete mít na ledě hvězdy, rozdílové osobnosti. Prostě Pospíšila, Muellera, Zábranského… „Tito kluci na tom byli hodně špatně,“ uvedl trenér Kamil Pokorný. V šatně řádí virus, oslabil i jiné hráče. Někteří nastoupili se sebezapřením. „Nebyli v komfortní zóně,“ sdělil kouč, jenž kvůli absencím nemůže svým svěřencům v náročném programu ulevit.

Bez tahounů je Pokorného soubor slabší, proti Západočechům často kolaboval v obranném pásmu. Za tři trefy a dva body musí být rád. Brněnští dvakrát neudrželi dvougólové vedení. „Plzeň měla lepší pohyb, souboje. Ten stav neodpovídal a vyrovnání bylo vyústěním dění na ledě,“ nezapíral Pokorný. „Držel nás brankář Postava, a to i v nájezdech. Jsem rád, že jsme v nich trefili střelce,“ pochvaloval si.

Hosté rovněž sčítali palčivé ztráty (Malík, Holešinský, Klepiš, Indrák), s o to větší vervou šli po úspěchu. To, že dovedli duel, v němž prohrávali 1:3, do prodloužení, je šlechtí. V nájezdech už jim to těžce nevyšlo, Postavu nepřekonal ani jeden ze tří střelců. Na víc se nedostalo, neboť zásahy Zbořila, Cingela a Kollára byly pro finální uzavření skóre dostačující. Nájezdy vyšly Kometě na jedničku.

S představením, které dovezli do Winning Group Areny, však mohou být ve Strakově hokejové akademii spokojeni. Táhl je především talent Adam Měchura, v utkání 1+1 a výborné individuální kousky. „Naší hrou si říkáme o šance,“ sdělil navrátilec z AHL. „Poslední dva zápasy jsme hráli výborně. Je super, že jsme ke konci sezony zase dobří, ale musíme zlepšit koncovku,“ věděl nový tahoun Jandačova celku.

Na Plzeň se dá po repre pauze koukat. Její hra má švih. Jenže místo šesti bodů sebrala z ledu pouze třetinu a to je v tabulce znát. „Zklamání,“ vydechl Měchura. Stejný pocit měl asistent Václav Pletka. „Nedáváme góly a zase jsme na to doplatili,“ posteskl si kolega Josefa Jandače při odjezdu z jižní Moravy. Na tým byl každopádně pyšný, ukázal kvalitu i morálku. „Dobře jsme se na Brno připravili. Bojovali jsme, bušili do soupeře a dostali ho pod tlak. Branek jsme mohli dát mnohem víc, ale za bod jsme rádi,“ shrnul.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 15:15. Ščotka, 21:30. Boltvan, 43:46. Kos, . A. Zbořil Hosté: 23:14. Nenonen, 50:30. Elson, 58:26. Měchura Sestavy Domácí: Postava (Krošelj) – Davidson, Ščotka (A), Gulaši, Beaudin, Ďaloga (A), Holland, Dujsík – Rachůnek, Cingel, Flek (C) – H. Zohorna, A. Zbořil, Boltvan – Š. Stránský, Ilomäki, Konečný – Kos, Kollár, Ekrt – Chludil. Hosté: Hrenák (T. Král) – Malák, Zámorský, Rubins (A), Šalda, Piskáček, Merežko, Kvasnička – Měchura, Lalancette, Nenonen – Simon, Elson, Rohlík – Schleiss (A), Lev (C), Urban – Matýs, Mertl, Šiler. Rozhodčí Hradil, Mrkva – Axman, Lederer Stadion Winning Group Arena