Zklamaný Čerešňák: Nemám pro to vysvětlení. Jestli jsme se Sparty báli…

Byl to on, kdo gólem z dálky přes stínící hráče překonal Jakuba Kováře a dal Dynamu naději na částečný bodový lup. Trefa obránce Petera Čerešňáka přinesla snížení na 1:2, jenže šlo v podstatě o podráždění hada bosou nohou. Sparťané záhy domácím připravili klíčový třígólový schodek, který už domácí nedotáhli a z východu Čech si odvezli plně zaslouženou výhru 5:3. Zas a znovu.

Až na čtvrtý pokus v celé sezoně jste Spartě poprvé vzdorovali. Berete to jako částečnou náplast, nebo v tom nic pozitivního nevidíte?

„Bereme, nebereme… Hlavně prvních deset minut od nás nebylo dobrých, sparťané si to u nás nahrávali do slotu, vypracovávali si tutovky. To mělo a musí být pokryté. Začali jsme hrát až po desáté minutě. Hra se pak vyrovnala, dali jsme gól, ale znovu jsme dvakrát inkasovali. Byly tam dobré i špatné pasáže. Náš výkon stále není ideální. Ano, se Spartou to byl ze všech čtyř duelů asi ten nejpovedenější, ale stále to není ideální.“

Berete to jako velké varování? Se Spartou jste považováni za největší adepty na titul, ale na body to máte 0:12 a na skóre 6:23.

„Mají čtyři výhry, to je celé. Pokud se s nimi máme střetnout v play off, tak se střetneme… Pokud ne, tak ne. Uvidíme.“

Máte vysvětlení pro chabý začátek?

„Nemám. Opravdu nemám. Nevím, jestli jsme se báli, nebo co. Dali jsme jim náskok 2:0, teprve potom jsme začali hrát. Velká škoda pro nás, protože jsme museli dotahovat. Udělali jsme si to zbytečně těžší.“

Můžete se dál odrazit alespoň od faktu, že jste se Spartě přiblížili ze stavu 1:4 na 3:4?

„Ale ano, jasně. My jsme měli šance, oni taky. Mohlo to padnout v přesilovkách, mohli jsme sahat na bod, dopadlo to jinak. Prohráli jsme. Sice máme na čem stavět, ale stále je na čem pracovat.“

Může být pro vás druhá příčka výhodnější do play off? Takhle bude větší tlak na Spartě.

„Nám je jedno, kolikátí budeme. Chceme být ve čtyřce a potom uvidíme.“

Zkusíte Spartu ještě dohnat? Anebo to nevnímáte jako cíl do zbylých zápasů?

„To jde bokem. Musíme se soustředit sami na sebe, potřebujeme zlepšit náš výkon, a pokud budeme první, druzí nebo třetí, to je asi jedno. Podstatné je zůstat v první čtyřce, ale hlavně odevzdávat výkony, jaké potřebujeme.“

Lukáš Sedlák bude na tři až čtyři týdny mimo hru, jak citelná ztráta to pro vás je?

„Je to nepříjemné. Zrovna v době, kdy jsme konečně byli všichni zdraví, tak nám opět Sedlo na chvíli vypadl. Věřím, že se za pár týdnů vrátí zpátky, teď je to na nás, abychom to i bez něj zvládali.“