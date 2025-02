Plzni vyšla kulišárna bez brankáře. Malík: Play off máme od listopadu

S jeho nástupem se Plzeň opět dočkala vítězství, i když v čase rozhodnutí nebyl na ledě. Nick Malík se postavil do brankoviště poprvé od 26. ledna, pro nemoc vynechal pět utkání. Plzeň po čtyřech porážkách v řadě zdolala Hradec Králové 3:2 v prodloužení. Druhý bod zajistil dorážkou Markus Nenonen poté, co Indiáni stáhli gólmana a hráli čtyři na tři. „Už jsme to zkusili proti Třinci, tam byla situace pět na tři. Když zariskujete, někdy to přinese ovoce,“ řekl 22letý brankář.

Návrat pro něj nebyl vůbec lehký. Nejen proto, že z první střely zápasu inkasoval, Kevin Klíma se trefil pod vyrážečku. „Ale hned jsem to ze sebe shodil,“ tvrdil po zápase. Nicméně v plzeňské brance stál trochu jiný Nick Malík. Pochytal toho opět hodně. Ale bylo znát, že se do zápasového módu potřebuje dostat. Taky si počínal obezřetněji, nezapojoval se tolik do hry a kotouče nerozesílal spoluhráčům tak často jako dřív.

„Mám za sebou po nemoci jen pár tréninků. První třetina pro mě byla nejtěžší, jak člověk ztratí první dech. Časem to bylo pořád lepší. Vyjížděl jsem si pro puky, získal větší jistotu, sám sebe jsem v brance poznával. Ale ještě je na čem pracovat, abych se dostal tam, kde jsem skončil, než jsem onemocněl. Oba góly byly laciné. Vím, že takové střely chytám. Kdybych nechyběl, myslím, že je mám. Sáhl jsem si na ně. Ale nejen, že jsem neměl kondici, taky trošku vymizí cit pro kotouč. Potřeboval jsem ten dotyk s pukem, v průběhu zápasu jsem si zase zvykal,“ líčil navrátilec.

Onemocněl před reprezentační přestávkou. Trénovat zkusil, ještě než skončila, jenže choroba se vrátila. Musel znovu ulehnout. „Trošku jsem s tím bojoval. Nevím, jestli jsem uspěchal návrat, ještě nějaké dozvuky nemoci stále mám. Ale doufám, že už to bude jen dobré a že jsem se toho definitivně zbavil,“ přál si plzeňský brankář.

Během jeho neúčasti chytal Dávid Hrenák a vedl si obstojně. I Plzeň předváděla lepší hokej než v neděli proti Mountfieldu. Ale nevyhrávala. To se povedlo až s Malíkovým uzdravením. Proti Hradci Králové dvakrát vyrovnala a v nastavení urvala vítězství za dva body. „Momentálně je pro nás důležité úplně všechno. I předchozí dvě porážky s jedním bodem byly cenné. Vždycky je dobré, když neodejdete s prázdnou, pořád se to počítá do tabulky. Ale čím víc bodů, tím líp. Doufám, že už štěstí bude na naší straně,“ povídal Malík.

Šest kol před koncem základní části jsou Indiáni devátí, sedm bodů před posledním Kladnem. Na jeho ledě hrají ve čtvrtek, v neděli hostí Třinec. „Pro nás jsou zápasy jak play off od listopadu. Nepovedl se nám začátek sezony, ačkoli jsme pak měli šňůru výher, vyhrávaly i týmy okolo nás. Neposlalo nás to nikam nahoru. Takže pro nás už play off dávno je, tak si to říkáme i v kabině. A možná nám to může pomoci. Nám je jedno, s kým hrajeme. Body potřebujeme sbírat úplně všude. Hrát náš hokej, držet se systému. Tabulka je tak napěchovaná, že nesmíme vůbec nic vypustit,“ dodal gólman.