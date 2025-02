Plzeň zabrala, risk bez gólmana vyšel. Zámorský: Takové zápasy potřebujeme

Do prodloužení šli třetí zápas po sobě. V předchozích dvou padli. Doma s Libercem gólem ze hry, v Brně na nájezdy. „Víme, jak jsme na tom se zakončením. Šli jsme do rizika, druhý bod je pro nás v našlapané tabulce nesmírně důležitý,“ vracel se plzeňský asistent trenéra Jiří Veber. Hradečtí v nastavení víc drželi puk. Jakmile se však Indiánům konečně povedlo nastěhovat do jejich pásma, stáhli gólmana a poslali do útoku jednoho muže navíc.

„Nemyslím, že by měli do té doby nějakou gólovku. Jde o to hlídat si hlavně vnitřek, ať se tam nedostanou. Docela dobře jsme dobruslovali. Jestli odvolat nebo ne, jsme si řekli už před prodloužením. V posledních zápasech nám nájezdy moc nešly, takže jsme se rozhodli pro tuhle variantu. Jsme rádi, že to vyšlo. Domluvili jsme se, jaký signál chceme zahrát. Bylo to předem dané, trenéři se zeptali, jestli do toho půjdeme,“ líčil Zámorský.

V čase 63:37 bylo hotovo. Vyražený kotouč po ráně Adama Měchury se dostal k Nenonenovi a ten zápas ukončil. Riskantní tah vyšel. Riskantní i proto, že Plzeň v zápase nevyužila pět přesilových her, včetně půlminutové převahy pěti proti třem.

„Věděli jsme, že Hradec brání v oslabení extrémně dobře. Tam není moc času, lítají, moc nedrží žádný tvar, ale jak hráč vidí puk, tak jde. Na čtyři na tři jsme si víc věřili, je to něco jiného než pět na čtyři. Dělali jsme to i na trénincích a párkrát to vyšlo. Takové zápasy potřebujeme. I když nejsme lepší a nepřehráváme soupeře, musíme být nastavení tak, že nějaký bodík urveme,“ povídal obránce Zámorský.

„Udělali to chytře. Vytáhli gólmana, když mohli, a využili toho. V prodloužení máte na ledě strašně velký prostor, a když jste v útočném pásmu na puku, můžete to zkusit. Ani nás nepřekvapilo, že do toho šli, my to děláme taky,“ řekl Kevin Klíma, který trefil z první střely úvodní branku zápasu a proti Malíkovi měl ještě dvě tutovky.

Hradec dvakrát vedl. Podruhé vyrovnal po 53 sekundách Zámorský kuriózní trefou z těžkého úhlu. „Tohle mám rád, protože ten hráč vás zavírá a buď se snažím to trefit mezi nohy, nebo o masku. Buď to tam padne, nebo je z toho dobrá dorážka. Viděl jsem, že máme hráče před bránou. Vyzkoušel jsem to a dobrý, “ usmál se. „V předchozích zápasech jsme hráli asi trošku líp, ale brali jen po jednom bodu. Byl to typický zápas s Hradcem. Jsou všude, nalítaní, rozehrávka, něco vymyslet je hrozně těžké, vždycky vyloženě boj o každý centimetr ledu. Byli jsme nastavení dobře a jsem rád, že jsme si odnesli dva body,“ dodal plzeňský obránce.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 08:44. Mertl, 43:37. Zámorský, 63:37. Nenonen Hosté: 03:29. Kevin Klíma, 42:44. Bunnaman Sestavy Domácí: Malík (Hrenák) – Malák, Zámorský, Rubins (A), Šalda, Piskáček, Merežko, Kvasnička – Měchura, Lalancette, Nenonen – Simon, Elson, Rohlík – Schleiss (A), Lev (C), Urban – Matýs, Mertl, Šiler. Hosté: F. Novotný (Škorvánek) – Kalina, Freibergs, Vukojevic, McCormack, Pavelka, Pláněk (A), Bučko – Perret (C), Kevin Klíma, Jergl – R. Pavlík, Tamáši, Miškář – Batna, Bunnaman, Dmowski – A. Novotný, Štohanzl, Pour. Rozhodčí Pražák, Jaroš – Ondráček, Thuma Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 4023 diváků