Vítkovice v potížích: prohra a další hráč mimo. Zdráhal teď bude chybět

Z potíží ještě nejsou venku, ani zdaleka. Vítkovičtí hokejisté padli ve druhém domácím zápase za sebou a stále počítají kupu marodů. V souboji 47. kola Tipsport extraligy proti Českým Budějovicím nově absentoval Patrik Zdráhal, který má podle informací iSport.cz zlomenou nohu. „Je to zranění v dolní části těla, které utrpěl na tréninku a do konce základní části určitě nebude,“ řekl vítkovický kouč Václav Varaďa po porážce 1:3 s Motorem.

Výčet vítkovických zraněných se před klíčovou fází sezony, v níž se Ostravané rvou o vyhnutí se baráži, narůstá. Rideře dlouhodobě schází produktivní Jindřich Abdul, jehož start po těžkém otřesu mozku se ovšem každým dnem blíží. Naopak trable Jana Bambuly a Stuarta Percyho jsou vážnější. Trenéru Václavu Varaďovi chybí také rychlonohý forvard Jan Hladonik.

Po měsíci se dostal zpátky do akce brankář Lukáš Klimeš, poprvé po příchodu do Vítkovic tak Dominik Hrachovina zůstal jen na střídačce. „Lukáš se už delší dobu připravoval. Novinu, že půjde do brány, dostal zhruba týden zpátky. Už jsme měli vymyšlené, že ho tam chceme dát. Dali jsme mu prostor, aby se adaptoval. Jeho výkon byl po takové době, kdy nechytal, solidní,“ věděl Václav Varaďa.

Ani rozjeté České Budějovice nepřijely do Ostravy kompletní. Z důvodu zranění i nemoci nehráli Tomáš Cibulka s Brantem Harrisem. I díky výbornému Milanu Kloučkovi to ale partu kouče Čiháka dráždit nemuselo.

„Věděli jsme, že Vítkovice hrají o všechno, ale my jsme taky potřebovali body. Je super, že jsme to zvládli,“ culil se Klouček, jenž pokryl dvaatřicet vítkovických ran. „Zápas byl velice bojovný. Tušili jsme, že mnoho gólů nepadne, protože pan Varaďa, jak ho znám, má velmi propracovanou obranu. Kluci plnili přesně to, co měli.“

Článek pokračuje pod infografikou.

Ačkoliv byly Vítkovice v úvodních dvou třetinách aktivnější, do lepší pozice se už v první části vydrápali Jihočeši. Skóre urputné bitvy otevřel exvítkovický Jan Štencel ve 14. minutě, v polovině třetí periody pak Milan Gulaš ztrestal Barinkovo zaváhání v rozehrávce.

Kouzlo bezchybného Kloučka záhy odčaroval Petr Hauser. Další gól už ale domácí nepřidali, při powerplay v závěru navíc ještě jednou inkasovali. Na nedělní tříbodový zisk z Mladé Boleslavi nenavázali.

„Důležité bylo, že jsme to hned po inkasování ustáli. Pak jsme dali pojišťovací třetí gól. Třetí třetina byla určitě nejtěžší, protože Vítkovice do toho bušily. Jde vidět, že hrají o všechno,“ poklonil se Klouček soupeři.

Motor se od 10. ledna dlouho trápil, na tři body čekal deset zápasů v řadě. Od nedávné porážky se Spartou se ale všechno otočilo k lepšímu. České Budějovice si poradily s Mladou Boleslaví, Litvínovem, Pardubicemi a teď i s Vítkovicemi. „Nějak jsme se uklidnili, sedli jsme si a kvalitně potrénovali. Možná nám repre pauza přišla vhod, že jsme si to trošku srovnali v hlavách a odpočinuli,“ doplnil Klouček.