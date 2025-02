Olomouc „blbě“ padla, sekli se i sudí. Jsme pitomci, štvalo Kohouta

Roky nad jejich venkovní bilancí kroutíte hlavou, z vyjeté nafty bez bodového návratu byste vytvořili druhé Náklo. Jenže když olomouckým hokejistům těžce teče do bot, upravují tradici. V pátek to vypadalo na třetí výhru v řadě z cizího stadionu a čtvrtou z pěti bitev. Jenže hosté nevydrželi, nepříjemně jim do cesty skočili i arbitři Květoň s Ondráčkem.

O co šlo? Běžela 49. minuta, za stavu 2:1 pro hosty Martin Kohout v blízkosti své branky odstřelil kotouč po ledě směrem do rohu, puk se však sklouzl po holi vedle něj hrajícího Aleše Jergla a odletěl mezi diváky. Sudí Kohouta vyloučili za zdržování hry, sám Jergl se aktivně přihlásil o dvouminutový prohřešek pro hosty, byť musel vědět, že o provinění nešlo. Kohoutovy protesty k ničemu nevedly, ačkoli se všichni čtyři arbitři sešli ke konzultaci. Trvali na trestu…

Hanáci přesilovku přežili bez újmy, ovšem Východočeši v tlaku pokračovali a 43 sekund po Kohoutově návratu Radovan Pavlík vysokojakostním oklamáním Alexe Rašnera a přelstěním Matěje Machovského srovnal na 2:2. Chytli se diváci, Hradec ožil a uvěřil, že načatého soka dodělá ještě před prodloužením. Po nesmyslním vyloučení Roka Macuha domácí dokonali vydřené dílo a polepšili si v boji o vysněnou pozici v první čtyřce.

Článek pokračuje pod infografikou

V olomoucké kabině do sebe narážely všelijaké pocity. Tým si za prohru mohl do velké míry sám, ale i omyl arbitrů v kritické chvíli náladě poražených nepomohl. „Nechci se k tomu vyjadřovat, jestli je s tím v pohodě a netrápí ho to…“ povzdechl si Kohout na Jerglovu adresu. „Na jednu stranu mě to vyloučení strašně štve, ale ubránili jsme ho,“ pokračoval autor první olomoucké branky. To už mluvil i o tom, že jeho parta dělala v závěru hloupé chyby. Macuhovo sekání a zlomení hole soupeři necelé tři minuty před koncem bylo vrcholem. „Můžeme si za to asi sami. Není to krutý, jako spíš blbý z naší strany,“ zhodnotil to Kohout.

Z takovéhle porážky se vážně dlouho otřepáváte. „Vedli jsme 2:1, zápas se dal udržet do konce, mohli jsme odjet se třemi body a nikdo by se nemohl divit. Jsme pitomci, měli jsme tu vyhrát a bylo by jedno, jestli bychom tady útočili nebo to tady dvě třetiny vyhazovali,“ popsal to trefně. Olomouci nezbývá než dřít dál. „Teď se k tomu postavíme tak, že musíme vyhrát každý následující zápas. Jsme tým, jako tým budeme vyhrávat i prohrávat. Vrátíme se k maličkostem, budeme dělat jednoduché věci, chce to vyhrávat klidně 1:0, důležité jsou body. Budeme bojovat až do konce. Myslím si, že to zvládneme,“ burcuje Kohout.

To domácí slavili, cestou do šatny velice emotivně slavili první tříbodové vítězství od 24. ledna. Hodně se o to zasloužil Alex Tamáši dvěma přesilovkovými trefami na 1:0 a 3:2. „Ukázali jsme charakter týmu, zabrali jsme, otočili to a tři body jsou naše! Naštěstí pro nás v závěru udělali hloupý faul a to je stálo zápas. Jerglík mě pak fantasticky našel a já už to v podstatě dával do prázdné branky,“ ulevilo se Tamášimu. Nejen jemu.

V sezoně se trefil už osmnáctkrát, další gólové kousky by mohl přidat hned v neděli v derby s Pardubicemi. Fanoušci Hradce by se určitě nezlobili. „Obrat s Olomoucí nám určitě dodá sebevědomí, i když derby jsou ještě o něčem jiném, jde se na krev. Věřím, že když se dobře připravíme a budeme hrát to, co umíme, budeme úspěšní i u nich. Děláme všechno pro to, abychom se dostali do čtyřky a po základní části v ní zůstali,“ přeje si Tamáši.

Los ohrožených

12. Olomouc (57)

Liberec, Třinec, Kladno, Karlovy Vary, Plzeň

13. Vítkovice (57)

Sparta, Kometa, Litvínov, Kladno, Mountfield HK

14. Kladno (57)

Karlovy Vary, České Budějovice, Olomouc, Vítkovice, Mladá Boleslav

S tučně vyznačenými týmy hrají doma