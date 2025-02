Zápas hrůzy, Sparta po 37 dnech narazila. Ve Vítkovicích létaly pěsti

Lídr tabulky nepříjemně zakopl a musel kousat druhou nejvyšší porážku v sezoně. Po devíti výhrách v řadě hokejisté Sparty narazili do zdi, na srdnatě bojující Vítkovice nestačili zdrcujícím poměrem 2:6. „Bohužel nám to nevyšlo, dostali jsme hodně gólů... Musíme další den přijít do kabiny a podívat se, co bylo špatně. Je třeba se od toho odrazit a vzít to za dobrý konec. Všechno zlé je k něčemu dobré,“ uvědomoval si útočník Michael Špaček. Střet tradičních rivalů přinesl i hromadu vypjatých momentů.

Na konci první třetiny Sparta otočila nepříznivý stav. Klíčová chvíle ale přišla dvacet sekund po úvodním buly ve druhé části, kdy vítkovický kapitán Marek Kalus ostře poslal obránce Aarona Irvinga na mantinel. Jakmile se kanadský ostrostřelec ohlédl, v mžiku shodil rukavice. Ostré pěsti létaly, aréna bouřila.

„Myslím si, že Aaron nebyl první, kdo shodil rukavice. On je taky musel shodit, takže pěkná rvačka,“ uznal Michael Špaček. Zápasnická vložka se zalíbila i vítkovickému asistentovi Aleši Krátoškovi: „Z naší strany to byl zápas play off, takže i tohle do hokeje patří. Oba se chytli a rozhodčí to vyřešili v pořádku. Je to vždycky impulz jak pro diváky, tak i pro hráče.“

Kalus sice spadl jako první, Vítkovicím ale rozproudil krev v žilách. Mezi 23. až 25. minutou domácí třikrát slavili a se Spartou bylo zle. „Napadalo nám to tam, začalo to tím, že Mára to prostě shodil s jedním z nejtvrdších hráčů, který v Česku hraje. Nás to nabudilo a nakoplo, pak nám to tam i napadalo,“ těšilo nakonec dvougólového Jana Hladonika.

Rychlé tři kusy nesli Pražané těžce. Kouč Pavel Gross se snažil tým nakopnout oddechovým časem i střídáním brankářů. Nic z toho nepomohlo, vítkovická lavina se valila dál. Yetman sice trestné střílení neproměnil, Kalusova branka na 5:2 ale definitivní uklidnění už přinesla.

„Vůbec jsme nezačali dobře. Když jsme si brali oddechový čas, říkali jsme si, že dva góly v hokeji pořád nic neznamenají. Chtěli jsme, ať nepanikaříme a vrátíme se k našemu systému,“ popisoval Špaček.

Abdul byl blízko návratu, ale zabrzdila ho viróza

Extraligovému favoritovi nepomohlo ani přeskupení všech čtyř útočných formací. Sparťanští trenéři sáhli také do produktivní letky Horák - Špaček – Chlapík, jenže ve třetí části pálili modrobílí znovu. „První třetina nebyla špatná, ale od té druhé oni nastoupili s větší chutí. Vyhrávali osobní souboje, což rozhodlo,“ litoval Špaček.

Naopak do Ostravy se po pátečním nezdaru s Českými Budějovicemi znovu vrátila hokejová radost. Ridera soupeře v závěrečných dvou třetinách totálně semlela, Spartu doma porazila i podruhé v probíhající sezoně. Ještě víc ale vítkovické hokejisty těší, že konečně odskočili Kladnu i Olomouci. Teď alespoň na tříbodový rozdíl.

„Určitě potřebujeme ještě něco vyhrát, protože předposlední zápas hrajeme na Kladně a poslední zápas doma s Hradcem. Ještě navíc na Kometě, s Litvajzem... Jsme rádi za tři body, které jsme vyválčili s tak kvalitním týmem. Pro nás jsou strašně cenné. Je ale potřeba udělat další krok, nic není hotové,“ varoval Krátoška. „Úleva přijde až na konci sezony, když to dopadne dobře. Nyní jsme nutně potřebovali body, které jsme získali.“

Už brzy by se Vítkovicím mohl vrátit dlouho absentující Jindřich Abdul, jenž zápasí s otřesem mozku od 21. prosince. „Jindra měl lehčí střevní virózu a uvidíme, jak na tom bude v následujících dnech. Byl k tomu blízko, aby konečně nastoupil, ale viróza ho zabrzdila,“ dodal Krátoška.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 12:48. Hladonik, 22:10. Auvitu, 23:59. Roberts Bukarts, 24:34. Říčka, 29:59. Kalus, 41:03. Hladonik Hosté: 16:43. Irving, 18:37. Špaček Sestavy Domácí: Hrachovina (Klimeš) – Demel (A), Marcel, Leahy, Košťálek (A), Auvitu, Mikuš, L. Kovář – Kalus (C), Nellis, Yetman – Hladonik, Hanzl, Barinka – Eberle, Přibyl, Hauser – Roberts Bukarts, Hašek, Lednický – Říčka. Hosté: J. Kovář (25. Kořenář) – Irving, Moravčík, Seppälä, Kempný, Krejčík, Mikliš, Němeček – Forman, Sobotka (C), Řepík (A) – Horák, Špaček, Chlapík – K. Hrabík, Najman, P. Kousal – D. Vitouch, Lajunen (A), Salomäki – O. Hrabík. Rozhodčí A. Jeřábek, J. Ondráček – L. Rampír, V. Rožánek Stadion Ostravar aréna, Ostrava Návštěva 8 509 diváků