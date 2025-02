Muellerovi po prohře zhořkl hattrick: Ale máme čím dál lepší chemii

Pokud vedete 2:0, 4:1 a pak i 5:2 ještě v 51. minutě, ale berete jen bod, pak vám i osobně výtečný večer dost zhořkne. Nebýt závěrečného kolapsu, brněnští hráči se mohli uvelebit na třetí příčce tabulky a držet si velmi dobré naděje na finální pobyt v elitní čtyřce. A to značí jistotu čtvrtfinále.

Co říkáte tak bláznivé divočině?

„To byl tedy zápas… Z obou stran šlo o tvrdou bitvu, ale pak pár špatných odrazů a vychýlení šlo proti nám, neměli jsme v závěru zrovna štěstí. Ale víte, jak to je. Vždycky jde o to, jak na danou situaci zareagujete a o to nám jde. Musíme se poučit, nechat to za sebou a soustředit se na úterý.“

Přitom vítězství za tři body bylo tak blízko. Jak moc vás ztráta náskoku štve?

„Z toho jsem pochopitelně zklamaný. Dostali jsme se tu do výhodné pozice, ale takový je někdy hokej. Ty odrazy puků, o kterých jsem mluvil, ty se mohou vyvinout vždy všelijak. Bohužel jsme se ocitli na té druhé straně, kotouče se odrážely k soupeři. Samozřejmě, že jsme odsud chtěli tři body, ale zkrátka bereme jeden.“

Zapsal jste hattrick, k tomu asistenci, šlo po osobní stránce o váš nejlepší sezonní zápas?

„To ano. Taková je moje role – dostat puk do soupeřovy branky. Dělali jsme tu dnes správné věci, myslím hlavně v naší lajně, prostě se snažili hrát tak, jak se má. Já se cítím dobře celou sezonu, jen jsme možná občas v týmu působili trochu jako uštknutí hadem. Ale přijde mi, že postupně mezi sebou máme čím dál lepší chemii. Pozitivní je, že nám tady šly přesilovky, celkově to naší formaci dnes sedlo. Ovšem cítil bych se mnohem lépe, kdybychom odjížděli s více body. Ale už je to pryč.“

Takže ani poplatek do klubové kasy necinkne?

„Žádná oslava, žádné placení. Jenom při výhře.“ (s úsměvem)

K té dotáhli Motor i bouřliví diváci, souhlasíte?

„Byli slyšet a určitě pomohli domácím hráčům dostat se ve třetí třetině na remízový stav. Já jsem rád, že na vynikající kulise se podíleli i naši fanoušci, kterých přijelo opravdu hodně.“

Kometě jde hodně o postup mezi elitní čtyřku. Je to ve zbývajících kolech vaše priorita?

„Nejlepší čtyřka je samozřejmě to, co všichni chtějí. Chceme to i my, hlavně pro to, že získáte čas navíc, abyste se trochu zotavili. Myslím, že nás poslední výsledky staví do dobré pozice. Omlouvám se, jestli se opakuji, ale jsem si jistý, že čím dál musíme uzpůsobit naši hru směrem k play off. Teď se musíme soustředit na každý další zápas, co nás bude čekat. A pokud na konci budeme v první čtyřce, bude to skvělé. Pokud ne, tak budeme pracovat tvrdě na tom, abychom se do ní dostali přes více překážek.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 19:25. T. Zohorna, 34:39. T. Zohorna, 51:25. Adam Kubík, 53:33. Přikryl, 58:26. Olesen, . T. Zohorna Hosté: 06:36. Mueller, 18:21. Mueller, 21:50. H. Zohorna, 32:33. Ščotka, 47:33. Mueller Sestavy Domácí: Klouček (Schacherl) – Doudera (A), Reilly, Pýcha, Kubíček, Kachyňa, Vráblík – Adam Kubík, T. Zohorna (A), Gulaš (C) – Novák, Přikryl, Olesen – Kašlík, Koláček, Hoch – M. Beránek, Toman, Malát – Humeník. Hosté: Krošelj (Postava) – Davidson, Zábranský, Ščotka, Holland, Gulaši (A), Beaudin, Dujsík – Š. Stránský, Cingel, Flek (C) – H. Zohorna, A. Zbořil, Mueller (A) – Pospíšil, Ilomäki, Rachůnek – Kos, Kollár, Konečný – Boltvan. Rozhodčí Pilný, Jaroš – Lhotský, Hnát Stadion Budvar aréna, České Budějovice Návštěva 6421 diváků