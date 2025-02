Emoce i oslava, Hradec vyloupil derby. Zadina: Nezasloužili jsme si prohrát

Prožívali ohromnou radost. Jakmile hosté v závěru utkání vybojovali těsný skalp velkého nepřítele, užili si bouřlivou oslavu v šatně, aby se pak ještě jednou vydali na led poděkovat fanouškům. „Rozhovory počkají,“ prohodil před kabinou kapitán Tomáš Pavelka.

„Jsem rád, že jsme se ještě vrátili, mohli si to užít s diváky,“ potěšilo Alexe Tamášiho, který se trefil podevatenácté v sezoně a ve třetí třetině zajistil útěk z lopaty pardubického hrobníka. Ten po závěrečném klaksonu vybublal i vlivem dvojice neodpískaných zákroků ze strany Hradce, co byly minimálně na hraně pravidel. „Nebyl jsem úplně ve středu strkanice, ale určitě proběhly nějaké popichovačky, možná nadávky. Nic speciálního,“ usmál se nad závěrečným konfliktem Tamáši.

„Byla to směs všeho, bublalo v nás, že jsme nedali góly, protože šancí jsme měli hodně. Dál se k tomu bohužel vyjadřovat nebudu,“ pronesl k vyhrocenému konci s hromadnou pošťuchovanou útočník Dynama Jan Mandát. „Říkal jsem po zápase klukům v kabině, že se musíme dívat na pozitivní věci, což bylo nasazení, souboje. Že jsme dali jeden gól? Prostě se to stane.“

Pardubice měly k odskočení hned několik možností. Úvodní branku mohl vstřelit Daniel Herčík, ale napálil tyčku, stejně jako na druhé straně hned dvakrát Aleš Jergl. Hlavně od poloviny utkání se domácí čím dál častěji tlačili do koncovky, ale branky se ne a ne dočkat. Nechybělo odhodlání, jen přesné střely.

Naopak Hradec dokázal z minima těžit maximum. Od prvního inkasa ve vlastní přesilovce ještě Pardubice uchránil třemi vynikajícími zákroky v krátkém sledu brankář Tomáš Vomáčka. Jenže jakmile se ve středním pásmu rozjel Radovan Pavlík a přijal přihrávku Kryštofa Langa, byl muž za maskou a aktuální záskok za absentující jedničku Romana Willa bez šance. Puk přes obránce Petera Čerešňáka zaplachtil do sítě.

Vyrovnání díky 200. asistenci Romana Červenky sice v přesilovce ze třetí třetiny zařídil Nick Jones, ale devět minut před koncem udělal rozdíl Tamáši. Smutným hrdinou byl Tomáš Vondráček, který při srážce se spoluhráčem způsobil harakiri. „Viděl jsem, že spadl. Byl jsem čerstvý ze střídačky, tak jsem si vzal puk a zkusil jsem zaseknout na střed. Ocitl jsem se v dobré pozici, momentálně mi góly padají,“ popisoval úspěšný výpad slovenský reprezentant.

Pardubice po jeho trefě nepolevily, naopak nasadily přídavné motory. Jen jim hodně pohonu sebraly tři fauly, plynoucí zřejmě z velké přemíry snahy. Mountfield už se náporu zvládl ubránit, převážnou část závěrečné dvouminutovky strávil v početní výhodě. Největší příležitost na srovnání odvrátil do ochranné sítě dobře postavený zadák Michael Vukojevic.

Pardubický asistent Marek Zadina tým přesto chválil. „Kluci to rvali, hráli skvěle a bojovali do poslední minuty. Rozhodla produktivita, nebyli jsme schopní proměnit šance, ale nezasloužili jsme si prohrát,“ byl přesvědčený muž, jehož jistě nepotěšila další absence na centru v podobě Jaspera Weatherbyho, který doplnil zraněné střední útočníky Jáchyma Kondelíka s Lukášem Sedlákem. „Věříme, že do začátku play off budeme kompletní,“ nabídl naději třiapadesátiletý stratég.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 40:58. Jones Hosté: 37:27. R. Pavlík, 51:12. Tamáši Sestavy Domácí: Vomáčka (Vondraš) – Dvořák, Čerešňák (A), J. Zbořil, D. Musil, Vála, L. Hájek, Hrádek – Červenka (C), Jones, M. Kaut – R. Kousal, Paulovič, Radil – Mandát, Poulíček (A), Vondráček – Kelemen, Fiala, Herčík – Rolinek. Hosté: Škorvánek (F. Novotný) – Freibergs, Mudrák, Vukojevic, McCormack, Kalina, Pláněk (A), Pavelka (C), Bučko – Perret (A), Tamáši, Jergl – R. Pavlík, Kevin Klíma, Miškář – Batna, Bunnaman, Pour – A. Novotný, Štohanzl, Lang. Rozhodčí Stano, Vrba – Axman, Blažek Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 10194 diváků