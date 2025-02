Abych to shodil s Irvingem? Kdyby nebylo zbytí, směje se hrdina Hladonik

Jednoznačnou výhru hokejistů Vítkovic nad rozjetou Spartou řídil navrátilec do sestavy. Jan Hladonik se objevil v akci po dvouzápasové absenci a hned se zařadil do šlapající formace vedenou Martinem Hanzlem. Resumé? Dva góly a asistence, lepší nedělní večer si pětadvacetiletý ofenzivní univerzál nemohl ani vysnít. „Je to práce celé lajny. Hanzy mi to tam dával a dvakrát jsem to dobře trefil,“ libuje si rodák z Třince po vítězství 6:2.

Porazili jste suverénního lídra tabulky. Jak velká vzpruha to pro vás je?

„Jsou to tři body stejně jako s jakýmkoliv jiným soupeřem. Psychická vzpruha to určitě je, ale my musíme pořád koukat dopředu. Máme před sebou ještě čtyři zápasy.“

Po prohrách Kladna a Olomouce už držíte postup do předkola ve vlastních rukou. Máte hned lepší pocit?

„Samozřejmě, jsme za to rádi. Je super, že jsme porazili Spartu, ale nic pro nás nekončí.“

Soupeře jste zaskočili ve druhé třetině, ve které jste čtyřikrát skórovali. Jaký moment ve vašich očích rozhodl?

„Napadalo nám to tam, ale začalo to tím, že Mára to prostě shodil s jedním z nejtvrdších hráčů, který tady v Česku hraje. To nás nabudilo a nakoplo, pak nám to tam i napadalo.“

Řekli jste si v kabině, že to máte nějakou bitkou rozproudit, nebo to vyplynulo ze situace?

„Vyplynulo to ze situace, rozhodně jsme si neříkali, že tam půjdeme a budeme chtít něco vyvolat. Bylo to důležité, hrozně nám to pomohlo. Možná v první třetině Sparta měla trochu navrch, ale Mára to probudil. Pak už to bylo v naší režii.“

Vy byste si na Aarona Irvinga troufl?

„Kdyby nebylo zbytí, tak bych asi musel. Ale že bych za ním sám přijel, ať to se mnou shodí? To asi ne.“ (směje se)

Spartu jste trápili i dokonalým forčekingem. Byl to ve vašem taktickém záměru?

„Určitě. My jsme samozřejmě respektovali sílu soupeře, ale věděli jsme, že když po nich půjdeme, můžeme něco získat.“

V lajně s Martinem Hanzlem se vám to dařilo. Jak se s ním hraje?

„Hanzy je super centr, hrozně chytrý, puk si podrží a pokaždé najde tu nejlepší přihrávku. Hraje se mi s ním parádně.“

Minulé dva zápasy jste chyběl. Z jakého důvodu?

„Byl to zdravotní problém v dolní části těla.“