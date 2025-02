Spartu nezastavíš. Irgl rozčarovaný Dynamem. Přijdou trenérské změny?

„Peníze teď zahoďme. Kdyby si každý z hráčů sáhl do svědomí a hrábl na ledě, kde by přidal deset, dvacet procent a začal víc bojovat, tak se svou šikovností a hokejovostí musí Pardubky vytáhnout,“ míní expert Zimáku Zbyněk Irgl. „Za mě je tam opravdu něco špatně, hráči jsou uspokojení. Pokud vás něco štve a na ledě vám to nejde, jdete do zápasu s tím, že začnete bojovat a hrát do těla. Ale já u Pardubic nevidím vůbec nic,“ vadí bývalému reprezentačnímu útočníkovi.

Podle Radka Dudy je daleko největším favoritem na zisk mistrovského titulu Sparta, Dynamo nevnímá jako škodnou a tým, který by dokázal Pražany zastavit v jízdě. „To nejtěžší pak Pardubice čeká po konci sezony, kdy se budou rozhodovat, jakým směrem se vydat, koho zvolí na střídačku. Jak tu značku nastartují. Ano, jsou druzí, ale s ohledem na to, jak kluci hrají, lidi nebudou mít trpělivost donekonečna,“ domnívá se účastník MS 2003 a ligový šampion se Slavií.

V prémiové části Zimáku projdeme klub po klubu a rozpitváme aktuální pozice všech koučů, jejich výhled do budoucna. Jsou i místa, kde byste trenérskou změnu tolik nečekali, může však přijít.

A proč stále není oficiálně potvrzené pokračování Pavla Grosse v holešovickém klubu? Informace jsou přitom jasné: dohoda je na světě. „Sparta je na tom marketingově na takové úrovni, že přesně ví, co dělá. Vyjdou s tím přesně tehdy, kdy budou potřebovat. Dají k tomu potřebnou omáčku. Tohle Sparta dělá velice dobře,“ tvrdí Irgl.

Na druhou stranu padá otázka, zda je na místě podepsat kouče ještě před vyřazovací fází. Jak známo, loni vypadla Sparta v semifinále v sedmi utkáních s Třincem a na titul čeká osmnáctým rokem. „Já bych ho podepsal ještě před play off, určitě ano,“ reaguje Irgl. „Může se stát cokoli, ale ten mančaft je tak silný, že bych případný neúspěch nedával za vinu trenérovi. Když se podívám, jaký hokej Sparta předvádí, jakým jdou směrem, tak je na místě položit otázku, zda je tady trenér, který mi s mančaftem udělá něco lepšího? Odpověď zní: Jednoznačně ne.“

