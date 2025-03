Smoleňák: Kašleme na to, co bylo. Bez předkola můžeme být nas… na sebe

Cítíte už předkolo play off?

„Tohle mě vůbec a absolutně nenapadlo. Takhle na to nekoukám. Dívám se na dnešek, že jsme získali důležité body. Dívám se na to, jakým způsobem jsme to tu odehráli. Dívám se na to, jak tady každý z nás nechal všechno pro dobro týmu. Z toho mám velkou radost.“

Chápu, ale po takové výhře by se vám asi nechtělo zůstat na třinácté příčce, po níž začíná dovolená, ne?

„Co bude, bude. Tohle jsme si řekli před zápasem. Co bylo, na to kašleme, co bude, na to kašleme taky. Pravda je jenom na ledě, ukáže se. Víme, co máme před sebou. Když si předkolo vybojujeme, skvělé, když ne, můžeme být nas… jenom sami na sebe, nemusíme se koukat na nikoho jiného. Je to jenom o nás a o tom, co jsme schopni tomu obětovat.“

Šlo o všechno, ale první inkasovaný gól vás nesundal, možná vás právě popohnal k obratu. Jaký je váš pohled?

„První třetina z naší strany nebyla špatná, nechci říkat, že dali gól z ničeho. Brizgy měl v bráně perfektní věci, domácí měli šance. Ale když jsme gólmana potřebovali, vyčapal to. Věděli jsme, že jestli chceme vyhrát, musíme dát gól a neřešili jsme jejich góly. I kdyby nám jich dali deset, bylo nám jasné, že musíme taky nějaký gól dát, pokud chceme pomýšlet na body.“

Od začátku utkání jste otravoval u brankoviště Matěje Machovského, snaha rozhodit gólmana se dala očekávat od obou týmů, že?

„Takhle to má být. Tyhle zápasy takové jsou. Jakmile přijde únor, březen a duben, bude toho přibývat. Teď je ta nejzábavnější část sezony, člověk musí být ochotný nechat si někdy naflákat a někdy to i přijmout.“

Za stavu 1:4 dala Olomouc gól ve chvíli, kdy si záchranář krátil cestu přes kluziště kvůli první pomoci divákovi na tribuně, a vy jste přestali hrát. Následovaly dohady s arbitry, co všechno jste si vysvětlovali?

„Ano, přestali jsme hrát, najednou se tam objevil na ledě zdravotník, což samozřejmě v dané situaci bylo správně. Ale nikdo z rozhodčích ho prý neviděl… To mi přišlo zvláštní. Každopádně bylo důležité, že tam ten člověk vběhl i v nepřerušené hře, protože jsou důležitější věci než hokej, v tu chvíli šel absolutně stranou. Zároveň si myslím, že přehlédnout chlapa uprostřed hřiště v oranžových hadrech… To mi přijde minimálně zvláštní. Ale OK, mohli se dívat na hru. Jen si říkám, že oranžové oblečení je vidět na tři sta metrů.“