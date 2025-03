Tygr Bulíř: zranění, změna kapitána či vzestup. Fungujeme jako tým, říká

Bojoval s nepřízní osudu. Liberecká kabina nějakou dobu postrádala klíčového a ostříleného útočníka. Michal Bulíř musel vynechat podstatnou část sezony hokejové extraligy, aby se dal co nejdříve zdravotně do kupy a přispěl svým umem k přísunu bodů a výkonům týmu. „Nyní jsem v pořádku a zranění by se obnovit nemělo,“ věřil. V kuloárech také kolují spekulace o přestupu do Českých Budějovic, kam by měl zamířit s týmovým kolegou.