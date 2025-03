Abdulovy perné týdny: otřes mozku a viróza. Není to ideální, líčí střelec

Stůj co stůj se potřebují vyhnout baráži. Když to zvládnou, rádi by proskočili do předkola. V cestě za stanoveným cílem pomáhá Vítkovicím i Jindřich Abdul, jenž laboroval dva měsíce s následky otřesu mozku. V úterním zápase v Brně se do tempa dostával pozvolna, o tři dny později už ale udeřil. Jeho gól v duelu s Litvínovem nakonec nestačil, Chemici zvítězili 3:2 po nájezdech. Všechny síly teď musí Ostravané směřovat na víkend. „Snad to bude mít úspěšný konec,“ věří Abdul před klíčovým špílem v Kladně.

Půjde o utkání sezony?

„Dá se to tak říct. Samozřejmě každý zápas je pro nás důležitý, ale tady se asi nemusíme bavit o tom, jak zásadní to právě na Kladně bude. Co můžeme dělat? Všichni se pořádně vyspíme a odpočineme si. Musíme tam nechat všechno.“

Po psychické stránce jste v pohodě?

„Jsme profesionálové, je na každém, aby se s tím vyrovnal. Není to tak, že by náš výkon s Litvínovem byl úplně tragický. Odmakali jsme to, ale ve třetí třetině bohužel přišla nervozita a zmatkování. Dopadlo to, jak to dopadlo.“

Jeden bod je asi málo, že?

„Určitě to komplikace je, ale na druhou stranu i ten bod může být v naší situaci nakonec zlatý, takže se nic neděje. Porveme se o to v posledních dvou zápasech.

Co bylo hlavní příčinou toho, že jste si duel s Litvínovem nechali v poslední třetině utéct?

„Těžko říct, možná tam byla i trošku nervozita. Už to totiž mohlo mít takový pěknější konec vzhledem k tomu, jak to vypadalo na jiném stadionu. Během zápasu to sice neřešíme, ale zřejmě fakt, že jsme to mohli zvládnout, zapříčinil zmatky. Myslím si, že soupeř zaslouženě vyrovnal.“

Přitom vás Dominik Hrachovina držel, jak jen mohl.

„Hrášek je od doby, co přišel, výborný. Jestli mu jeden zápas v Brně nevyšel? Jinak chytá fantasticky, nebylo to jen proti Litvínovu. Dlouho nám dával šanci na vítězství.“

Článek pokračuje pod infografikou.



Ve druhé třetině vám Václav Varaďa v průběhu přesilovky něco kreslil na tabuli. O co se jednalo?

„Teď jsem dlouho nehrál, takže ani úplně nevím, jak některé věci pod trenérem Varaďou chodí. Maloval mi tam, co by po mně chtěl. Přesilovka sice nedopadla, ale v další třetině jsme se už prosadili. Nějaké ovoce to asi přineslo.“

Když už jste nakousl dlouhou absenci, jak se po ní cítíte?

„Hrozně, ale snáším to dobře. (usmívá se) Dělám, co se dá. Není to ideální, ale chci pomoct a věřím, že nápomocný budu. Je to tak, jak to je, takový je život. Snažím se dělat maximum.“

Kdyby Vítkovice nehrály o přežití, zasáhl byste ještě do této sezony?

„Určitě by byla varianta, že bych se do sezony už nevracel. Je ale zbytečné se o tom bavit. Teď jsem na sto procent připravený pomoct.“

V minulém týdnu váš návrat oddálila viróza. Už jste ji stihl pořádně vyléčit?

„Na posledním rozhovoru jsem o tom nechtěl mluvit, aby to nevypadalo, že moc fňukám. (usmívá se) Bylo to tak, že jsem měl hrát zápas s Budějovicemi, ale bohužel ve čtvrtek odpoledne mě viróza chytla a až v pondělí jsem se dal dohromady. Teď se už konečně můžu najíst a napít. Nabírám síly a snad to bude dobré.“