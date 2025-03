Kometa má blízko čtvrtfinále. Jubilant Ščotka: Děkovačka byla krásná

Vyprodaný stadion výrazně přiblížil Kometu k přímému postupu do čtvrtfinále play off. Stejný kousek se jí povedl i loni. Winning Group Arena opět dostála svému jménu. Souboj o čtvrté místo pro sebe urvali Pokorného svěřenci, Litvínov (4:1) srazily trefy tahounů Jakuba Fleka, Libora Zábranského mladšího, Kristiána Pospíšila a Petera Muellera. „Hráli jsme jako jeden tým,“ těšilo trenéra Kamila Pokorného. „I když jsme dávali branky, soupeř neustále hrozil,“ dodal.

Tleskalo se, slavilo, zpívalo. Prostě pohoda. Předkolo vyřazovací části dost možná proběhne bez Brna, které drží kolo před koncem základní části klíčovou čtvrtou figuru. V úterý končí na Spartě. A nemusí se ničeho bát. Hra začala ke konci základní části vypadat k světu. „Bude to obrovská výzva,“ prohlásil kouč Kamil Pokorný.

„Čtyřka je důležitá, máme to ve svých rukou. Nerad bych vezl ze Sparty něco jiného než tři body,“ připojil obránce Jan Ščotka. „Děkovačka byla krásná,“ vrátil se k oslavě s příznivci, kteří hráčům děkovali za celou základní část.

Brněnský kádr je silný, nyní zdravý, všechny formace nabité a schopné rozhodovat zápasy. Pocítil to také oslabený Litvínov, který se Zábranského „rodinou“ prohrál v tomto ročníku vůbec poprvé. Ovšem v té dosud nejdůležitější partii. Okořenila ji bitka Rhetta Hollanda s Matějem Pekařem.

Postava se pokusil skórovat

Po ní vystřihl litvínovský obr vítězoslavné gesto. Hecoval sebe i vlastní tým. „Nelíbil se mi hit na Johnyho. Chtěl jsem se zastat spoluhráče,“ popsal zrod konfliktu. Na jméno na soupeřově dresu nehleděl. I když kanadský řízek Holland patří k tvrďákům, šel tvrdě do něj. „Cítil jsem, že je to dobrá situace na to, abych dal týmu nějaký impulz. Tyhle věci dělají víc, než si někteří lidé myslí. Zvlášť v play off. Ale trošku jsem nechápal, proč jsem dostal dvě minuty navíc,“ líčil Pekař.

Chybělo nakonec už jen to, aby rozchytaný brankář Michal Postava při power play trefil prázdnou branku. „Jen ať to zkouší,“ povzbudil mladíka Ščotka. Puk, který vystřelil přes celé kluziště, málem doklouzal do sítě. Dopravil ho tam až o chvíli později od mantinelu snajpr Mueller a završil ladnou jízdu za pátou domácí výhrou v řadě.

„Potřebovali jsme udělat tento krok a ještě není poslední,“ zdůraznil Pokorný, který stále nemůže počítat se zraněným bekem Markem Ďalogou. „Ještě to není ani do tréninku,“ povzdechl si. Dlouhodobě chybí také Tomáš Bertejs.

Nedělní výsledek znásobil radost zadákovi Ščotkovi, jenž nastoupil k 500. utkání v extralize. „Tyhle mety jsou pěkné. Ale jde hlavně o výhru. Letos je čtyřka nějak moc nabitá, ale aspoň je to zajímavé pro fanoušky,“ pousmál se mistr světa z Prahy. Své starty rozdělil mezi Brno, Pardubice a právě Litvínov. Ten skóroval pouze v oslabení, kdy se utrhl do brejku zadák Adam Polášek a bekhendem skrz Postavovu výstroj zužitkoval Sukeľovu přihrávku.

„Bylo to o speciálních formacích,“ uvedl kouč hostů Karel Mlejnek. „Hráčům vůbec nemůžu upřít snahu, ale Kometa byla lepší na kotouči. Ukázala sílu a má vynikající hráče,“ doplnil uznale.

Vítězové pálili přesněji. Ujaly se přesilovkový příklep obránce Libora Zábranského, sólo Jakuba Fleka a nekompromisní rána Kristiána Pospíšila z mezikruží. „Chyběla nám lepší koncovka, na jeden gól se strašně těžko vyhrává. Je to klišé, ale možná musíme chodit víc do brány,“ mínil útočník Pekař. „Byl to pro nás play off zápas, zvlášť před takovou kulisou. Máme marodku, teď nám chybí nejlepší hráči. Musíme je co nejlíp nahradit,“ dodal.

Střet dvou silných souborů bavil, napínal publikum. „Oni mají hráče, kteří provokují, hrají do těla. Není to příjemné, ale mně osobně to vyhovuje. Dostane mě to rychle do zápasu. Každý souboj vás probere,“ poznamenal Ščotka.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 09:17. Zábranský, 11:42. Flek, 35:37. Pospíšil, 59:52. Mueller Hosté: 34:22. Polášek Sestavy Domácí: Postava (Krošelj) – Davidson, Ščotka, Gulaši (A), Zábranský, Holland, Beaudin, Dujsík – Š. Stránský, Cingel, Flek (C) – H. Zohorna, A. Zbořil, Mueller (A) – Pospíšil, Kollár, Rachůnek – Kos, Ilomäki, Konečný – Boltvan. Hosté: Zajíček (M. Tomek) – Baláž, Zile, V. Beran, Polášek (A), Gajdoš, Zeman, Winkelhöfer – Zygmunt, Jícha, Havelka – Hlava, Sukeľ (C), Čajkovič – Sandberg, D. Kaše (A), Šprynar – Ikonen, Gut, M. Pekař – Maštalířský. Rozhodčí Šindel, Mejzlík – Rampír, Axman Stadion Winning Group Arena Návštěva 7700 diváků