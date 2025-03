Díky, generále! Plzeň vypnula Motor v maskáčích. Lev: Dresy? Pletly se

Na čtvrtý pokus to zvládli. Ale s Českými Budějovicemi to dopadlo opět těsně jako předchozí duely. Plzeň vyrovnala třináct sekund před koncem v přesilovce, když hrála bez brankáře. Indiáni vypnuli Motor poprvé v sezoně. O vítězství 2:1 rozhodli v prodloužení, jako v posledních kolech několikrát. „Zase trápení, jeden gól v poslední minutě. Ale tady se ukáže charakter týmu, dodá to sebevědomí. Vidíme, že dokážeme zápasy překlopit na svou stranu,“ přemítal kapitán Jakub Lev.

Díky, generále Pattone. Poslední domácí utkání základní části se neslo ve znamení letošního 80. výročí osvobození Plzně americkou armádou. Její 16. obrněná divize měla ve znaku indiána, Škodováci ho nosí od roku 2009. Před halou vyhrával jazzband, tým vyjel na led v maskáčových dresech s portrétem amerického vojevůdce. Hosté z Českých Budějovic měli na bílém podkladě prvky československé armády s podobiznami parašutistů Gabčíka a Kubiše, kteří provedli úspěšný atentát na nacistického protektora Reinharda Heydricha.

Speciální mundúry vypadaly náramně. „Ale jak nejsme zvyklí, trochu se to pletlo. Jednou jsem nahrál protihráči. Viděl jsem proti sobě modré kalhoty, bílý dres. Dresy však byly nádherné. Dalo se to. V play off by to bylo horší,“ usmál se Lev.

Jinak se zápas odehrával v duchu předchozích střetnutí. Dlouho to vypadalo na reprízu střetnutí na plzeňském ledě ze začátku prosince, které Jihočeši vyhráli 1:0. I tehdy zářil v jejich brance Milan Klouček, gól taky přišel ve druhé třetině. Tentokrát padl gól ve 22. minutě, tedy jen o čtyři později.

Oba týmy kosí viróza

„Trefilo mě to do brusle. Štastný gól. Ale měli jsme míň ze hry než Plzeň a taky to tak dopadlo. Vytvářeli si velký tlak, hráli jsme zbytečně pasivně. Nedokázali jsme to dotlačit šedesát minut,“ popisoval jediný českobudějovický střelec Filip Přikryl trefu, kdy kotouč po odrazu Olesenovy rány obloukem proplachtil za záda Nicka Malíka.

V Plzni mají kvůli zraněním a nemocem stále nouzi o hráče, takže obránce Radim Šalda naskakoval na křídle třetí lajny. Už druhý zápas. Českým Budějovicím zase chyběl Milan Gulaš a několik dalších opor. Skolila je viróza. „Na tohle se nebudeme vymlouvat, ale když vypadne osm hráčů, je to velká díra. Kluci už však trénují. Věřím, že na play off budou stoprocentně připravení,“ líčil hostující Přikryl.

Škodovka přestřílela soupeře 30:13, jen v nastavení vypálili hráči deset ran. Ale otočila až v závěru, kdy Tomáš Zohorna fauloval Christopha Lalancetta. Ten pak využil přesilovku, když Západočechům poněkolikáté vyšel risk s odvoláním brankáře. Druhý bod vystřelil po plzeňské rychlopalbě Dominik Simon. Pořád existuje několik variant, na koho by oba týmy v předkole mohly narazit. Včetně té, že se za pár dní střetnou znovu. „Je to možné, ale nemáme to tak, že bychom si někoho přáli. Co vyplyne, to bude,“ řekl budějovický kouč Ladislav Čihák. „Soupeře moc neřešíme. Nějak se to může ještě zamotat. Co vyjde, vyjde. Pak si to musíme rozdat,“ souzněl s ním plzeňský trenér Josef Jandač.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 59:27. Lalancette, 64:47. Simon Hosté: 21:06. Přikryl Sestavy Domácí: Malík (Hrenák) – Malák, Zámorský, Rubins (A), Kvasnička, Piskáček, Merežko, Skok – Matýs, Lalancette, Nenonen – Simon, Elson, Rohlík – Schleiss (A), Klepiš, Lev (C) – Šalda, Mertl, Šiler – Borák. Hosté: Klouček (Schacherl) – Doudera (A), Reilly, Pýcha, Kubíček, Štencel (C), Kachyňa, Vráblík – Kašlík, T. Zohorna (A), M. Beránek – Koláček, Toman, Olesen – Novák, Přikryl, Humeník – Malát, Chlubna. Rozhodčí Šír, Zeliska – Hynek, Dědek Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 6 131 diváků