Starý dobrý Třinec, i s neprůstřelným Kacetlem: Zajíci se počítají po honu

Obvyklý rajón třineckých hokejistů s názvem play off se nezadržitelně blíží. Celá extraliga ví, že když se sezona přehoupne z února do března, forma Ondřeje Kacetla stoupá raketovou rychlostí. Platí to znovu. Čtyřiatřicetiletý gólman zazářil v předposledním kole, kdy zapsal třetí nulu v ročníku. Navíc proti Pardubicím (3:0), s nimiž si to Slezané minule rozdali ve finále. „Výsledkem i výkonem to byla příprava na play off. Řekl bych, že zápas jsme kontrolovali,“ těšilo čtyřnásobného mistra.

Třináct let. Tak dlouhou dobu čekají Pardubice na mistrovský titul. S ambiciózním bossem Petrem Dědkem po něm v minulé sezoně doslova sahaly, jenže ve finálové sérii s Třincem neproměnily dva mečboly. Sedmý zápas rozsekl zkraje druhého prodloužení expardubický David Cienciala.

Oceláři vyřadili Východočechy v rozhodujících duelech dvakrát za sebou, i proto má pardubická družina na tým z WERK ARENY spadeno. Rány si částečně zahojila v prvních třech zápasech základní části, nicméně krátce před vypuknutím vyřazovací fáze slavil Třinec. Kontrolované utkání dovedl k vítězství 3:0.

„V kabině jsme si říkali, že Pardubice jsou potenciální soupeř do play off, a že se musíme nachystat. Konečný výsledek všichni podpořili svým výkonem. Je skvělé nad Pardubicemi vyhrát. V této sezoně jsme je porazili jenom jednou, takže je dobré, že se to povedlo,“ usmíval se Ondřej Kacetl.

Důvodů k radosti měl víc. Ve druhé třetině pochytal úniky Miloše Kelemena či Romana Červenky a sedmadvaceti úspěšnými zákroky se podepsal pod výhru. „S nulou je to taková třešnička, ale důležitější je výkon náš všech,“ zdůraznil brankář.

S Třincem to téměř celou základní část nevypadalo dobře, do třetí reprezentační pauzy vstupoval na děleném posledním místě. Pak ale pořádně zabral. Z následných devíti utkání uklofl sedm výher a play off si zajistil tři kola před koncem.

„Necháme se překvapit, s čím tam přijdeme. Doufám, že v něm najdeme zase ten starý dobrý Třinec,“ hlásil Kacetl. „Sezona nebyla bůhvíjaká, ne každá dopadne na výbornou. Ale jak se říká, zajíci se počítají až po honu, takže uvidíme po play off. Jsme pokorní. Buďme rádi, že jsme se do něj dostali, protože sezona fakt nebyla dobrá. Strašila nás baráž, taky jsme v tom byli namočení. Myslím si, že jsme v pravou chvíli zapnuli.“

Kdo půjde na mistra?

Hrozící blamáž Třinec odvrátil. Před závěrečným kolem v Litvínově může chystat hlavy na play off, v němž by rád navázal na pět titulů v řadě. Ne nadarmo se chce většina soupeřů Slezanům vyhnout. Střet s těžkou vahou už v předkole teď nejvíc straší v Českých Budějovicích, Litvínově, Mladé Boleslavi a Plzni.

„Asi je to pochopitelné, protože pětkrát jsme to vyhráli, takže není se čemu divit. Každý ví, že i když sezona není dobrá, play off je trošku jiná soutěž. Přichází na řadu jiný hokej než v základní části,“ uvědomoval si Kacetl.

A koho by si pod Javorovým do úvodní série přáli? „Tady si nevyberete, když vidíte tu tabulku. Celou sezonu je to vyrovnané, stačí jedno nebo dvě vítězství a pomalu skáčete o šest příček. Je to jedno. Teď jedeme na týdenní trip ven a pokusíme se vyhrát, co půjde,“ sliboval znojemský odchovanec.

Svěřenci Zdeňka Motáka se ale nutně budou muset zlepšit na venkovních stadionech, kde byli po poslední Olomouci druzí nejhorší. „Výhry z venku budeme potřebovat, nejlépe musíme oba úvodní zápasy vyhrát. Je třeba tam však něco předvést. Nemůžeme jim to nechat a pak si říct, že vyhrajeme doma. To je blbost,“ doplnil Kacetl.

Srovnání třineckých brankářů v základní části

Ondřej Kacetl 2024/25 Marek Mazanec 31 Odchytané zápasy 22 91,51 % Úspěšnost zákroků 92,04 % 2,1 Průměr obdržených branek 2,3 15 Výhry 7 3 Čistá konta 1