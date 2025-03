Litvínov v bludném kruhu vs. vyladěný Třinec. Nebudeme pos*aní, říká Hlava

Dvě minuty před koncem odvolali brankáře, ale vývoj na jiných stadionech rozhodl o tom, že šance Litvínova na elitní čtyřku už byla mrtvá. Play off začne v předkole, stejně jako před rokem. A proti šampionům z Třince, kteří si odvezli tři body po výhře 3:1. Začínat se bude v pátek opět na Hlinkově stadionu. „Jestli je to výzva? Přesně tak,“ řekl autor jediného gólu domácích Nicolas Hlava.

Dopředu bylo jasné, že Oceláři půjdou do předkola nejlíp z desátého místa. Ale přemožitele našli jen ve dvou z posledních deseti utkání. Začínají se vylaďovat, z Ondřeje Kacetla se opět stal v brance pan Neprůstřelný. Litvínov se naopak před rozhodující fází sezony nedokázal vymotat z bludného kruhu. Po novém roce se to ve výsledcích jen červenalo, z jednadvaceti duelů zvítězil jen pětkrát.

„Úvod ovlivnil inkasovaný gól, ale od té doby jsme byli víc než vyrovnaným soupeřem, někdy i lepším. Bylo to poctivě odpracované, věřím, že jsme nastavili trend, který držíme delší dobu. Jen koncovka není náš přítel. Měli jsme dost příležitostí, abychom vyhráli,“ hodnotil trenér Karel Mlejnek.

Ještě než rozhodčí poprvé vhodil kotouč, hráči se přetlačovali na středovém kruhu. První předpoklad šance pro Vervu se zadrhl hned na začátku. Hosté se velmi rychle a snadno ujali vedení. Po Zemanově chybě se kotouč odrazil před branku, kde číhal volný Petr Sikora.

Verva po kostrbatém startu vyrovnala v přesilovce pět na tři ve druhé třetině. Hlava nastavil hůl střílené přestávce Davida Kašeho. Po srážce Mateje Tomka se spoluhráčem Gajdošem, který gólmana domácích zasáhl tělem do hlavy, putoval do branky Šimon Zajíček. Osmnáct sekund před koncem druhé části ho premiérovou trefou v sezoně prostřelil na bližší tyč Patrik Koch.

„Druhý gól do šatny zápas ovlivnil víc. Špatně jsme pohlídali jejich založení a oni nás za to potrestali. My bojujeme, ale strašně se nadřeme v koncovce. Chybí lehkost, aby se to k nám odrazilo, abychom tam byli včas,“ vracel se Nicolas Hlava.

Aby Litvínov proklouzl mezi čtyřku, potřeboval zvítězit za tři body. Ale situaci neměl úplně ve svých rukou. Musel spoléhat na zaváhání Karlových Varů a Brna. Trochu moc věcí najednou. Kometa padla až v prodloužení a hlavně Litvínov prohrál. Místo odpočinku a času na zotavenou musí od pátku o čtvrtfinále zabojovat. Opět s Třincem.

„Víme, jak hrají. Jsou trpěliví, navíc se umí perfektně připravit na play off. Čeká nás těžký boj. Asi si nemůžeme vybírat, pro nás je to tak, abychom se nejdřív nastavili v hlavách pozitivně, a když budeme šlapat jeden za druhého, můžeme proti Třinci uspět. Kvalita tam rozhodně je, ale my z toho nebudeme posraní. Půjdeme si to s nimi rozdat,“ povídal Hlava.

„Je to soupeř geograficky poměrně vzdálený,“ pousmál se kouč Mlejnek. „Několikanásobný mistr, uděláme vše, aby série Třince jednou skončila. Co jiného taky můžeme říct,“ dodal.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 29:00. Hlava Hosté: 01:44. Sikora, 39:43. Koch, 58:58. M. Růžička Sestavy Domácí: M. Tomek (32. Zajíček) – Baláž, Zile, Gajdoš, Polášek (A), Czuczman, Zeman, V. Beran – Zygmunt, Jícha, Havelka – Hlava, Sukeľ (C), Čajkovič – Sandberg, D. Kaše (A), Šprynar – Gut, Ikonen, M. Pekař – Slavík. Hosté: Kacetl (Mazanec) – Marinčin, Adámek, Nedomlel, Jandus, Koch, Jank, J. Jeřábek – Nestrašil, Marcinko, M. Růžička (A) – Kovařčík, Hudáček, Cienciala – Teplý, Sikora, Kurovský – Hrehorčák, Roman, Dravecký (A) – Vrána (C). Rozhodčí A. Jeřábek, J. Jaroš – M. Lhotský, S. Hnát Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky (Litvinov). Návštěva 3 642 diváků