Kaše nejlepším hráčem extraligy: Jde to i bez sítí. Je NHL uzavřená kapitola?

Pečlivě si hlídá soukromí, ale na ledě ho nepřehlédnete. Litvínovský útočník Ondřej Kaše je hokejový všeuměl. Právě jeho vybrala exkluzivní porota Sport Magazínu za nejlepšího hráče extraligy. „Moc mě to těší. Zvlášť, když se do ligy vrátilo tolik skvělých hráčů,“ říká mistr světa z Prahy, jehož rozjařený výraz po gólech se stal jedním ze symbolů zlatého šampionátu. Rozhovor s vítězem vznikal ještě předtím, než se rozjelo předkolo, v němž nakonec Verva prohrála s Třincem.

Jejich spolupráce s bráchou Davidem stojí za renesancí slavného klubu, jenž po letech opustil suterén a po loňském semifinále tentokrát narazil hned v předkole na pětinásobného šampiona z Třince.

Ale v dalším roce se s ním opět bude muset počítat v boji o titul. „Do ligy by měl jít každý s tím, že chce vyhrát,“ hlásí 29letý Ondřej Kaše, jenž rozhovory nevyhledává, raději se v ústraní pečlivě chystá na další vystoupení na ledě.

Výraznou stopu zanechal i v NHL, kde stihl 258 zápasů, ovšem brzdila ho série otřesů mozku. V sezoně 2022/23 odehrál jediný zápas, ale nic nezabalil, láska k hokeji vyhrála. Z toho aktuálně těží Litvínov, který nedávno pustil do světa zprávu, že se s klíčovým mužem ofenzivy domluvil na další dvouleté spolupráci. Není divu, že ho na první místo dal i litvínovský kouč Karel Mlejnek a s ním čtyři trenéři ligových konkurentů.

Co říkáte na to, že vás zvučná porota, postavená na hlasech všech hlavních koučů v extralize, vyhlásila za nejlepšího hráče?

„Určitě mě to moc těší, děkuju. Každé takové ocenění je fajn. Vždycky je to o týmu, jak se mu daří, jak si člověk sedne se spoluhráči v lajně. Jsem moc rád, že jsem to vyhrál. Protože liga je hodně vyrovnaná, je v ní spousta skvělých hokejistů. Těší mě to.“

A co myslíte, že pro vás rozhodlo?

„Těžká otázka… Nevím. Snažím se hrát nejlíp, jak můžu. Těžko říct, co se jim líbilo, nebo ne. Možná moje komplexnost. Jsem vytěžovaný jak v přesilovkách, tak v oslabeních.“

Ceníte si i toho, že jste předběhl Romana Červenku, o němž se říkalo, že je právě on nejlepším hráčem ligy?

„To je další strašně těžká otázka. Těší mě to, ale výborných hráčů je hodně, mohl by to vyhrát kdokoliv. Možná je to trochu i o štěstí, na koho si trenéři zrovna vzpomenou, když musí někoho vybrat. Nebo hraje roli, koho si víc oblíbí.“

Sledujete i další hvězdy právě v čele s Červenkou?

„Určitě ano. Stejně jako další kluky, s kterými jsem byl na šampionátu v Praze. Koukám na celou ligu. Když v ní člověk hraje, musí mít přehled. Je super, že do ní přišla řada dalších person. V minulé sezoně to byl Sedlo (Lukáš Sedlák), naposledy Červus. Pro ligu a hlavně pro fanoušky je to opravdu super.“

A co říkáte na karlovarského útočníka Ondřeje Beránka, dalšího parťáka ze zlatého šampionátu, jak se mu daří?

„Podle mě ho stoprocentně nakoplo právě mistrovství světa. Dodalo mu sebevědomí. Odehrál ho výborně, povedl se mu hned začátek sezony. Třicet gólů? Neskutečný. To je opravdu fantazie. Navíc to není tak, že by skóroval ze samých volejů. Spíš si všechno musí vydřít, jsou to góly ze špinavých pozic, z předbrankových prostorů. Takže z tohoto pohledu je třicítka opravdu fantastická.“

Znal jste ho předtím?

„My jsme stejný ročník narození, takže jsme proti sobě museli v mládí hrávat.