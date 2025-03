Pardubice - Motor 4:2. Kondelík rozhodl o druhé výhře Dynama, Kometa srovnala sérii s Vary

Kometa vedla 3:0, o výhru nakonec musela bojovat

Hokejisté Brna zvítězili nad Karlovými Vary 3:2 a srovnali stav série na 1:1. Kometa vedla ve 25. minutě už 3:0, ale po dvou brankách Energie v úvodu třetí třetiny musela o výhru tvrdě bojovat. Série pokračuje v sobotu a v neděli na západě Čech a s jistotou se vrátí v úterý k pátému zápasu do Brna.

Hlasy trenérů

Kamil Pokorný (Brno): „Kvalitním úvodem jsme získali náskok, který jsme ve druhé třetině zvýšili. Ale play off se hraje na krev a nesmíte v něm pustit ani metr ledu. Soupeř snížil, po oddechovém čase jsme se zklidnili a závěr jsme zvládli, i když soupeř hrál na riziko do poslední vteřiny. Máme bod, s čímž jsme dnes do zápasu šli, a srovnali jsme stav série.“

Pavel Patera (Karlovy Vary): „Dnes jsme do utkání vstoupili hůř než včera. Soupeř vyhrával více osobních soubojů, měl lepší vhazování, lepší pohyb a zaslouženě se dostal do vedení. Ve druhé třetině se už hra srovnala, ale bohužel jsme inkasovali, který byl nakonec rozhodující. Ve třetí třetině jsme to zkusili, kluci nic nezabalili, dost jsme Kometu potrápili a jen nás mrzí, že jsme nedali vyrovnávací gól. Beránkův zákrok okomentuji, až to uvidím.“

Pardubice nedopustily překvapení ani podruhé

Hokejisté Dynama porazili České Budějovice 4:2 a v sérii hrané na čtyři výhry vedou 2:0. Dvěma góly se o to zasloužil americký útočník Jasper Weatherby. Jihočeši nastoupili do druhého utkání i s kapitánem Gulašem, který v úterý kvůli nemoci nehrál. Boj o postup do semifinále pokračuje v sobotu a v neděli v Českých Budějovicích.

Hlasy trenérů:

Miloslav Hořava (Pardubice): „Byl to výborný zápas. Někdy se v hokeji stává, že i když nejste lepší, tak vyhrajete. A to se dnes stalo nám. Jsme samozřejmě rádi a vážíme si toho, že máme druhý bod.“

Ladislav Čihák (České Budějovice): „Pardubice vyhrály, mají druhý bod, ale náš dnešní výkon byl dobrý. Rozhodovaly detaily, ve kterých musíme být stoprocentní. Devadesát procent je málo. Jinak tým šlapal a snažil se s výsledkem za každou cenu něco udělat. Nemám, co bych klukům vytknul. Snažili se. Připravíme se na další utkání a uděláme maximum proto, abychom první bod získali hned v sobotu,“