Třetí drama ovládl Třinec, Spartu zarazil Marcinko. Hradec snížil po obratu

Sparťanská radost trvala jen 21 sekund

Hokejisté Třince vydřeli ve čtvrtfinále play off proti Spartě na domácím ledě první bod, když ve třetím utkání série zvítězili 3:2. Pražané sice dokázali ve třetí třetině smazat dvoubrankovou ztrátu, ale jen 21 sekund po vyrovnání Filipa Chlapíka rozhodl v čase 55:42 Tomáš Marcinko. O vyrovnání série bude úřadující šampion usilovat v pátek opět před svými diváky, čtvrtý duel začne v 18 hodin.

Ohlasy trenérů

Zdeněk Moták (Třinec): „My jsme příkladně pracovali 40 minut. Ta práce byla kvalitní, vedli jsme 2:0. Zaslouženě. Bohužel jsme ale inkasovali ve třetí třetině brzo gól a dostali jsme se pod lehký pres. I tím vyrovnáním na 2:2. Nicméně je dobře, že jsme dokázali takhle zareagovat a vstřelili třetí gól. A hlavně jsme si i přes závěrečný tlak Sparty ten první bod uhlídali.“

Pavel Gross (Sparta): „Gratuluji Třinci k vítězství. Myslím, že byli 40 minut konsekventnější. Byli dobří v tom, v čem dobří jsou. Vyhrávali souboje, dali nám tři góly z pozic, o kterých hodně mluvíme. Tam by ty góly neměly padat. Ale klobouk dolů - je to těžké tady prohrávat po druhé třetině. Už jsme v té sérii prohrávali potřetí a zase jsme se nějak vrátili do zápasu. Je ale škoda, když dostaneme hned potom ten stejný gól. Je to 2:1 na zápasy, myslím, že jelikož hrál Třinec 40 minut obětavě dobře, tak je to v pořádku. Je jen škoda, že jsme investovali dost až v poslední třetině, investovat se musí 60 minut. Je to jen jeden zápas, zítra jedeme dál.“

Šťastný dvěma góly přispěl k obratu

Hokejisté Hradce Králové vyhráli ve třetím čtvrtfinále play off extraligy v Mladé Boleslavi 4:3 a snížili stav série na čtyři vítězné na 1:2 na zápasy. Tým Mountfieldu sice prohrával ještě v 52. minutě 1:3, ale obrat dovršil v čase 57:36 Kevin Klíma. Dva góly - včetně sporného na 3:3 v 57. minutě - dal za vítěze David Šťastný. Čtvrtý zápas se odehraje v pátek od 17:00 opět v Mladé Boleslavi.

Ohlasy trenérů

Richard Král (Mladá Boleslav): „Dvě třetině jsme zahráli slušně a měli jsme dvoubrankový náskok. Tu třetí jsme začali špatnou přesilovkou. Zahráli jsme ji velice špatně, tam jsme si mohli pomoct a možná zápas rozhodnout. Byli jsme trošičku víc pasivní, než bych asi chtěl. I tak se dal zápas dotáhnout v pohodě do vítězného konce. Bohužel nastalo to, co nastalo. Gól na 3:3 je za mě pořád naprosto nepochopitelný, protože si myslím, že v pravidlech je, že pokud rozhodčí zapíská, tak jestli hráč dopraví potom kotouč do brány, tak by neměl platit. Jsou tam určitě možnosti takové, že když ten kotouč klouže do brány, on by ho neviděl a on pak doklouzal do brány, tak si myslím, že se uznat asi dá. Tohle si myslím, že se uznat nemůže. Ale samozřejmě rozhodčí jsou asi kvalifikovanější a chytřejší, takže asi rozhodli správně. Nevím. Myslím si, že když by byla střela, Dominovi (Dominikovi Furchovi) to propadlo, kotouč doklouzal do brány a rozhodčí to neviděl a písknul, tak se to asi uznává. To si myslím, že pravidlově je takhle. Pokud rozhodčí pískne, je hra přerušená, dopraví to hráč do brány, tak za mě ten gól nemůže být uznaný. Ale samozřejmě si myslím, že oni si to odůvodní, aby to bylo k jejich prospěchu. Na to jsme malí páni tady. Všichni hráči jsou frustrovaní, bylo vůbec těžké je poslední tři minuty připravit na tu power play, že se s tím zápasem dá ještě něco dělat. Všichni cítili obrovskou křivdu. Máme celý den do zítřka na to se připravit a říct si k tomu něco. Půjdeme do toho odhodlaní a určitě ten zápas urveme.“

Tomáš Martinec (Mountfield HK): „Myslím si, že první dvě třetiny byly z naší strany zbytečně nervózní. Přijeli jsme sem odhodlaní se do série vrátit a ten jeden bod urvat. Ale trošku nás to svazovalo a dalo by se říct, že jsme lehce prohrávali. Nicméně chlapci znova ukázali charakter týmu a přes výsledkovou nepřízeň šli odhodlaní do třetí třetiny. Podařilo se nám překonat obranu střední pásma a předbrankový val Mladé Boleslavi. Je to první bod, ale vážíme si toho. Věřím, že nám to dodá další energii do zítřejšího zápasu. Šli jsme s tím do třetí třetiny, že jedno střídání může otočit celou sérii, šli jsme si za tím. Vyhrát třetí třetinu na ledě soupeře 3:0 je skvělé. Vážíme si toho, může to znamenat hodně, ale zítra se jde znova do boje a začíná se za stavu 0:0. Bude to strašně důležitý zápas.“