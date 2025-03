Rozčilený ZIMÁK: Duda s Irglem se do sebe pustili kvůli faulům na Kometě, o co šlo?

Stačilo rozehrát úvodní partie čtvrtfinále extraligového play off a fanoušci se mají o čem dohadovat, experti o co přít. Emoce znovu budí zákroky, které rozhodčí buď nevidí, nebo pustí, anebo ohodnotí přísněji, než je třeba. Nejde přitom jenom o neostřeji sledovanou sérii mezi Třincem a Spartou, kde se to kontroverzemi jen hemží a hemžit zřejmě bude. Různorodé ohlasy v éteru mají i duely mezi Kometou a Karlovými Vary. Dost příležitostí pro nový díl podcastu Zimák, kde tentokrát dojde i na ostřejší výměnu názorů mezi Radkem Dudou a Zbyňkem Irglem.