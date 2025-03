Marcinko zlomil Spartu: Většinou když mířím, gól nedám. Máme modřiny, ale radujeme se

Byl to on, kdo v nejhorší třinecké chvíli pootevřel vítěznou bránu. Centr Tomáš Marcinko (36) záhy reagoval na sparťanské srovnání na 2:2, střelou z hrany pracoviště Josefa Kořenáře spustil euforii Ocelářů. „Nesnažíme se nikomu nic dokazovat. Jen sami sobě, klubu, regionu a lidem, co fandí,“ zamyslel se slovenský útočník nad cílem Slezanů, kteří usilují o rekord v počtu vyhraných sérii v řadě. Výhrou 3:2 nad Pražany se přiblížili 18. postupu.

Čím jste k prvnímu bodu ve čtvrtfinále došli?

„Dvě třetiny jsme hráli výborný hokej, tlačili se do brány. Úvod třetí části nám ale bohužel nevyšel, hra se srovnala. Snažili jsme se udržet stav, Sparta přesto vyrovnala, ale jsme samozřejmě rádi, jak jsme zápas následně zlomili na druhou stranu.“

Konkrétněji vaší trefou 21 sekund poté, co protivník udeřil.

„Snažili jsme se po inkasovaném gólu hned dostat do pásma. Jsem rád, že jsme nezačali moc přemýšlet, a jeli rovnou k nim. Pak už jsem jen ťukl do puku. Většinou když mířím, gól nedám. (smích) Ale v dané situaci nebylo co vymýšlet, je potřeba pálit, jakkoliv zakončit.“

Vedení jste nicméně ztratili potřetí v sérii. Proč?

„Sparta je kvalitní tým, víme o její síle. Snažili jsme se pozorně bránit.“

Ale…

„Chyby se vyskytnou vždycky. O tom je sport, kdo udělá méně chyb, má větší šanci vyhrát. Ano, zní to jako totální klišé, ale tak to je. Věřím, že pochybení uděláme méně než Sparta, asi ještě nebyl na světě nikdy žádný zápas, ve kterém by někdo nechyboval. Kvalita týmů v play off je taková, že menší zaváhání končí gólem. Snažíme se špatné věci každopádně eliminovat.“

Anketa Kdo získá titul v extralize? Sparta Mountfield HK Pardubice Třinec jiný tým

Co říct k hektickému závěru, kdy puky hvízdaly kolem třinecké klece?

„Byly to nervy. Klobouk dolů před Kácou (Ondřejem Kacetlem), jak bojoval, stejně i další kluci na ledě. Měli už velmi dlouhé střídání.“

Ani vy jste se defenzivní práci nevyhýbal. Právě proto vás Třinec z Komety přiváděl v průběhu sezony?

„Jsem tu od toho, abych pomohl týmu. Máme modřiny, ale radujeme se. To jsou velmi důležité věci, i když je lidi tolik nevidí. Každá činnost je pozitivní, když nám pomůže být úspěšnými.“

Početní výhodu tentokrát nezužitkovala ani jedna strana. Znáte příčinu?

„Každý se snaží využít přesilovku, najít chybu na druhé straně. Naopak když bráníte, snažíte se eliminovat všechny možnosti druhého týmu. Nebyl jsem tu celou sezonu, ale zápasů mezi oběma mužstvy bylo hrozně moc. Znají se.“

Co jste Spartě před čtvrtou bitvou vzkázali?

„Není to o vzkazech, snažíme se hrát od začátku do konce a vyhrát každý zápas. Chceme být úspěšní, nesnažíme se nikomu nic dokazovat. Jen sami sobě a lidem, co nám fandí. Klubu, regionu.“