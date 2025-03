Gross: Dostáváme góly jako přes kopírák. Faul? Myslím, že nebyl, říká Hrehorčák o sporném momentu

Před třetím pokračováním série řešil úřadující mistr trable. Až do konce sezony mu kvůli zranění nohy vypadl Petr Sikora, i proto kouč Zdeněk Moták kompletně popřeházel první tři útoky. „Sikorova formace byla velice kvalitní, spoustu času Spartě brala síly v útočném pásmu a dobře se držela na puku. Musíme se s tím vyrovnat,“ povzdechl si Moták.

Kýžený impulz přinesla nově složená Nestrašilova lajna. Daniel Kurovský nevypustil jediný souboj, Ondřej Kovařčík vstřelil důležitý první gól. V závěru pak rozhodl Tomáš Marcinko, jenž se zrovna potkal na ledě s Markem Daněm a Davidem Ciencialou. „Vždycky se snažíte udělat něco, co mužstvu pomůže,“ pokývl trenér.

Pospolu zůstala pouze Romanova čtvrtá letka s Vladimírem Draveckým a Patrikem Hrehorčákem. „Musíte se zeptat ostatních kluků, jestli jim změny pomohly. Já nastoupil se svými dvěma robotníky, které mám celý rok,“ smál se slovenský útočník.

Faul? Nebyl, myslí si Hrehorčák o situaci se Špačkem

Po čtyřiceti minutách hrálo jeho družině do karet úplně vše. I díky Nestrašilově brance na 2:0, které ovšem předcházel podezřelý souboj Hrehorčáka se Špačkem. „Myslím si, že faul to nebyl. Vím, že hokejkou jsem ho nepodrazil. Myslím si, že zakopl o nohu, ale na sto procent si jistý nejsem,“ popisoval Hrehorčák. „Neřeším to, máme si to lépe pohlídat před bránou. To je jediné, co mě zajímá,“ nehledal výmluvy sparťanský trenér Pavel Gross.

V závěrečné periodě ale vítěz základní části přepnul na vyšší rychlostní stupeň a z propasti se začal drápat. Bleskovou akci dotvořil Jakub Krejčík, vyrovnání pak obstaral Filip Chlapík. Panika ve WERK ARENĚ? Naštěstí pro Oceláře netrvala moc dlouho. Smírně se hrálo jen jednadvacet sekund, poté Kundrátkovu chytrou pobídku zakončil Marcinko.

„Dostáváme góly jako přes kopírák. Sice vyrovnáme, paráda, hezké, ale hraje se dál,“ štvalo Grosse. Ztráta vypracovaného náskoku ale Oceláře zlobila. „Myslím si, že jsme si to zbytečně zkomplikovali. Musíme hrát víc aktivně a nemůžeme čekat na to, aby tak kvalitní tým jako Sparta nám dal dva góly,“ uvědomoval si Hrehorčák.

„Výhra je ale velká úleva. Potřetí v sérii jsme ztratili vedení ve třetí třetině, takže jsem rád, že jsme nakonec uspěli,“ doplnil třinecký fachman. Slova chvály mužstvu posílal i kouč Moták: „V každém případě přistupujme s pokorou ke kvalitám Sparty. Ani vedení 2:0 není úplně jisté. Sparta je kvalitní mužstvo. Ač jsme o náskok přišli, je důležité, že jsme na to reagovali.“

Scénář z minulé sezony se tedy v této čtvrtfinálové sérii opakovat nebude. Úřadující šampioni Spartu do náskoku tří utkání tentokrát nepustili. „Myslím si, že domácí byli čtyřicet minut dobří v tom, v čem dobří jsou. Vyhrávali souboje a dali nám tři góly z pozic, o kterých mluvíme a odkud by góly padat neměly,“ věděl Gross. „Je to 2:1. Jelikož hrál Třinec čtyřicet minut obětavě a dobře, je to v pořádku.“