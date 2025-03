Změny ve Vítkovicích: Šimíček v klubu končí, vrací se bývalý kouč áčka

Bývalý dlouholetý vítkovický kapitán Roman Šimíček ztratil výsadní kompetence s lednovým příchodem Václava Varadi. Společně s klubovým manažerem Patrikem Rimmelem už neměl na starost sestavování A-týmu, přičemž kompletní sportovní stránka připadla právě Varaďovi.

Šimíček nyní ostravskému klubu mává. „Chtěl bych poděkovat Aleši Pavlíkovi za to, že mi dal příležitost. Jsem vděčný, že jsem ve Vítkovicích mohl pět let působit, byla to pro mě obrovská zkušenost. Chtěl bych poděkovat všem kolegům, sponzorům a také fanouškům, kteří při nás stáli nejen v úspěšných sezonách, ale také v těch, kdy se nám dařilo méně. Vítkovicím samozřejmě do dalších let přeji jen to nejlepší,“ řekl třiapadesátiletý funkcionář.

Pár měsíců po nástupu do funkce odvolal trenéra Mojmíra Trličíka a přivedl Miloše Holaně, pod jehož vedením se Vítkovice dostaly do předkola, čtvrtfinále a poté dokonce do semifinále. V létě 2023 se Šimíčkovi podařilo kromě brankáře Aleše Stezky a obránce Patrika Kocha udržet všechny důležité hráče, jenže mužstvo okolo hvězd Petera Muellera, Dominika Lakatoše nebo Robertse Bukartse totálně selhalo. Předsezonní finálové ambice se házely do koše, kouč Holaň nečekanou krizi neustál.

Nepovedenou sezonu se tehdy podařilo zachránit postupem do předkola, avšak v aktuálním ročníku se Ridera propadla ještě hlouběji. Celý leden se z posledního místa obávala účasti v baráži, kýžený vzestup nastal až s podpisem trenérů Varadi a Krátošky.

Na podzim klub z rodinných důvodů opustil Pavel Trnka, jenž dříve působil jako hlavní trenér áčka. Teď se k modrobílým vrací, na povel bude mít mládež. „Jeho odborné znalosti, zkušenosti ze zámořských soutěží, strategický přístup k výchově mladých talentů a mezinárodní perspektiva představují významný přínos pro naši akademii,“ vítal Varaďa nového šéftrenéra mládeže.

„Samozřejmě jsem rád, že mě klub znovu oslovil a že si Aleš Pavlík s Václavem Varaďou cení mé práce,“ těšilo Trnku. „Na novou výzvu v pozici šéftrenéra mládeže se moc těším. Je to zase něco jiného, než na co jsem byl zvyklý ze střídačky. Co se týče cílů, které jsme si stanovili, tak jde primárně o to, abychom vítkovické mládeži vytvořili co nejlepší podmínky pro trénink a aby se co nejvíce hráčů postupně posunulo do našeho A týmu, kde by postupně měli vytvořit kostru týmu.“