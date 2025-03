Boleslavský Pyrochta: Po čtvrtku jsem nemohl pořádně spát. Ale brečet nebudeme!

Dáte dva góly, máte dobrý vnitřní pocit, že týmu přispíváte, navíc jako obránce, ale na konci dne je to všechno k ničemu. Produktivita Filipa Pyrochty dotáhla hokejisty Mladé Boleslavi do prodloužení, v němž už hosté svou třetí a rozdílovou trefu nemuseli chránit jako dvě předtím. Hradec Králové výhrou 3:2 srovnal krok v sérii čtvrtfinále na 2:2 a fajnšmekři sedmých zápasů už se pomalu začínají těšit… „Hrozně moc to bolí. Těžký…“ sypal ze sebe elitní zadák boleslavského BK. Zároveň ale působil nažhaveně směrem k pondělní bitvě č. 5 na východě Čech.

Jak těžké bylo udělat ve čtvrtek večer tlustou čáru za zápasem, který pokazili sudí?

„Abych pravdu řekl, bylo to náročné, nemohl jsem pořádně spát. Po tom gólu na 3:3 jsme dostali čtvrtý, ve kterém jsem byl trochu namočený, prohrál jsem tam souboj. Bylo to těžké, ale v play off tyhle věci musíte hodit za hlavu a soustředit se na další příležitost, kdy porážku můžete napravit. Bohužel to nevyšlo, nedá se nic dělat. Nesmíme se tím už zaobírat, série je dlouhá a dumání nad tím, co bylo, by nás mohlo ovlivnit. Musíme vyčistit hlavy, máme dva dny na to zregenerovat a v pondělí jdeme do boje.“

Nejhůř to ve čtvrtek logicky nesl Dominik Furch, museli jste ho dávat psychicky do kupy v kabině?

„Nikdy jsem ho neviděl takhle v nervech, ale šlo vidět, že mu na úspěchu záleží. Což je super, protože to strhne celý mančaft. On je naše modla, stojí za týmem, taky cítil, že jsme po odpískání přestali hrát. Ale je natolik zkušený, že ví, jak s hlavou pracovat. Vyhrál švédskou ligu, takže… Chytal znovu výborně, byl to zase on, držel nás nad vodou, protože Hradec šance měl. Podle mě je v pohodě.“

Šéf sudích Pešina distancoval arbitry Mrkvu a Hradila do konce sezony, je to pro vás slabá náplast aspoň v tom smyslu, že se potvrdila vaše pravda?

„To je hezký, že to takhle vyhodnotili, protože to chyba byla, ale nám to už nic nevrátí. Sledovali jsme, co z toho bude, jaký verdikt přijde, ale ovlivnit jsme to už nemohli. Nesmíme brečet, potřebujeme to otočit, využít pro naše sebevědomí a vrátit jim to.“

Nic nepřivolávám, ale byl by to velký průšvih, kdyby se taková minela podepsala pod vaše případné vyřazení, co říkáte?

„To se nestane, určitě ne. Z hlav jsme to vytěsnili, měli jsme další příležitost vyhrát, bohužel se nám to nepovedlo. Byla by velká škoda, kdyby nás tahle věc ovlivnila. Každopádně nás mrzí, že jsme to napodruhé doma nezvládli. Dvakrát jsme dotahovali výsledek, prodloužení bylo pade na pade, bohužel jsme to nezvládli. Nesmíme však věšet hlavy.“

Odpíchnete se před cestou do Hradce od toho, že venku vyhráváte?

„Určitě. V hlavách máme, že venku hrajeme dobře, po celou sezonu se nám na cizích stadionech daří. Možná líp než doma. Dokázali jsme u nich dvakrát vyhrát, musíme zase kopat, abychom tam opět vyhráli.“

Máte aspoň jedno vysvětlení, proč zatím vždy vyhráli hosté?

„Těžko říci. My jsme počítali s tím, že série bude dlouhá, občas má Hradec optickou převahu, ale my rozhodně netaháme za kratší konec. Jede se dál, kdo teď ze tří zápasů dvakrát vyhraje, tak postupuje. Jdeme do toho s čistou hlavou. Musíme rubat, umíme s nimi hrát. Chce to možná dávat si větší bacha na zadek, ale pokud navážeme na oba domácí zápasy, bude to dobrý. Jsme dobrý. Hradec tady byl šťastnější, na nás je, abychom se z toho nesesypali. Což se ani nestane.“