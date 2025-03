Jiskra: Frodl byl v bráně famózní. Jedeme zase na nepřátelské území a necháme tam všechno

Jak se zrodil jediný gól? Všiml jste si, že Brno hrálo chvíli ve čtyřech, a využil toho?

„To jsem si úplně nevšiml. Vím, že Dala Mikyska zavážel výborně puk přes modrou čáru. Nějak to vypadlo, kotouč se ke mně odrazil. Vystřelil jsem, spadlo mi to tam. Jsme za to rádi.“

Byl i výsledkem toho, že jste ve druhé třetině přidali a byli v útoku odvážnější?

„Myslím, že celý zápas jsme byli velmi aktivní, nechtěli jim dovolit lehké zakládání útoků. Vydrželi jsme celý zápas být aktivní, dobře bruslit. To byl jeden z klíčů zápasu.“

Dávali jste si hodně pozor na třetí třetinu, aby se neopakovalo to, co ve třetím duelu, kdy v ní Kometa rozhodla?

„Pozor si musíme dávat úplně pokaždé. V sobotu nám to nevyšlo, tentokrát se štěstím ano.“

Jsou si zápasy hodně podobné?

„Ano. To je přesně play off. Herní styly jsou stejné, nic se nemění. Zápasy jsou o jednom gólu, Šťastnější jsme byli my.“

Nicméně za stavu 1:0 jste nevyužili 70 sekund přesilovky pět na tři.

„Tím, že jsme vyhráli, to hážeme za hlavu.“

Říkal jste, že jste byli aktivní, ale jen ve druhé části jste Kometu výrazně přestříleli. Proč byla tak odskočená?

„Myslím, že jsme dobře využili bližší střídačky, zvládli několikrát dobře vystřídat. Zvýšili jsme tlak do brány a asi z toho pramenily i střely.“

Měl velkou zásluhu na vítězství Dominik Frodl, který jen v první třetině chytil čtyři nájezdy a měl spoustu zákroků?

„Frodlík nula, fantastický výkon. Celý zápas nás držel ve hře. V sobotu i tentokrát. Byl famózní. Nejlepší hráč našeho týmu.“

Jak těžké to bude v Brně?

„Pořád stejně. Je to prostě play off. Jedeme zase na nepřátelské území. Ale víme, do čeho jdeme. Necháme tam všechno.“

Zařídili jste, že Ondřej Beránek si po vypršení trestu na tři utkání ještě aspoň jeden zápas zahraje. Proběhlo něco na tohle téma v kabině?

„Něco tam padlo, že Bery ještě nastoupí. Doufáme, že si zahraje zápasů ještě co nejvíc.“