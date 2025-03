Vary srovnaly sérii s Kometou, ke kabinám už po incidentu mohly jen děti. Chvála pro Frodla

Po sobotním zápase se víc než hokej řešil incident mezi střídačkou hostů a domácími fanoušky, v neděli už mělo hlavní slovo dění na ledě. Energie přežila v úvodním dějství několik kritických okamžiků, ve druhé třetině na soupeře vletěla a po zásahu nejproduktivnějšího muže play off Víta Jiskry zvítězila 1:0. „Byl to cíl pro dnešní den. Vyhrát zápas a srovnat sérii,“ usmíval se po utkání karlovarský kapitán Jiří Černoch. Čtvrtfinále se v úterý přesune do Brna za stavu 2:2 na zápasy.

Sobotní výhru Komety zakalil pozápasový konflikt mezi hostujícím kustodem Tomášem Dyčkou a fanoušky, kteří verbálně napadali obránce Marka Ďalogu. V neděli už Dyčka na brněnské střídačce chyběl, k incidentu se aktéři série vyjadřovat nechtěli. Odpovědí na otázky bylo odkázání na oficiální vyjádření klubů. Diváci s chutí zařvat si na soupeře při odchodu do kabiny měli taky smůlu. Pořadatelská služba k tunelu ke kabinám už pustila jen děti, které si s hráči chtěly plácnout.

Víc důvodů k radosti nakonec měli příznivci domácích šedočerných barev. Děkovat mohli Vítu Jiskrovi a stoprocentnímu Dominiku Frodlovi v brance. „Nemůžete nic vyhrát v play off, když vám nechytá gólman. A Frodo chytá celou sezonu výborně. Bez něj bychom nebyli tam, kde jsme. Když podá výkon, co podává doteď, máme velkou šanci jít co nejdál,“ chválil domácí kapitán.

Frodl lapil 21 puků, těžkou fušku měl zejména na začátku a konci zápasu. V úvodu čelil hned třem únikům soupeře. „Tím, že jsme Vary nepotrestali, začaly být čím dál odvážnější a živější,“ uvědomoval si hostující kouč Kamil Pokorný.

Energie rozhodla v prostřední třetině, do níž vletěla jako politá živou vodou. „Vůbec nic jsme nezměnili. Hrajeme svoji hru a někdy se to daří víc a někdy míň,“ říkal ke klíčovému probuzení trenér Pavel Patera. „Řekli jsme si pár věcí, že musíme být agresivnější a jít po nich. Druhá třetina z naší strany byla super. Když bruslíme, mají s tím velké problémy,“ dodal k jeho slovům Černoch.

Se spoluhráči zasypal ve druhé části branku Komety 19 střelami. Znovu velmi dobře chytající Gašper Krošelj nestačil jen na Jiskrovu ránu mezi betony.

„Puk musím dostat ven. Měl jsem ho na hokejce, nějak mi to přeskočilo. Vzal si to Jiskra, střelu mu možná někdo tečoval a zapadlo to do brány. To jsou centimetry, které v play off rozhodují,“ litoval obránce Jan Ščotka ztráty kotouče před jediným gólem.

Karlovy Vary si posléze neusnadnily situaci při přesilové hře pět na tři. Na její využití jim nestačila ani minuta a devět sekund. „Ubránění oslabení pro nás byl hodně dobrý moment,“ přikyvoval trenér Pokorný. „Snažili jsme se srovnat, Vary se soustředily na defenzivu a v závěru gól visel ve vzduchu, ale nepadl. Tak to ve sportu je. Když jsou takhle karty rozdané a honíte to v závěru, málokdy se to povede. Je to 2:2, jedeme dál,“ dodal smířlivě.

„Teď je to fifty fifty. Jede se do Brna, je to otevřené a může se stát cokoliv. Opět musím říct, že zatím je to skvělá série, vyrovnaná. Dneska skoupá na góly, ale jinak hodně otevřená a útočná. Doufám, že bude šťastná pro nás,“ uzavřel s úsměvem Černoch.