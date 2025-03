Sparta - Třinec 3:2. Pražané postupují do semifinále, Hradec otočil sérii s Boleslaví

Hradec Králové otočil sérii

Hokejisté Hradce porazili v pátém čtvrtfinále Mladou Boleslav 4:2, v sérii hrané na čtyři výhry vedou 3:2 a ve středu mohou na ledě soupeře slavit postup do semifinále. Utkání rozhodl v 51. minutě v přesilové hře Aleš Jergl. Mountfield si v sérii připsal tři výhry za sebou.

Hlasy trenérů

Tomáš Martinec (Hradec Králové): „Těžký zápas. Samozřejmě jsme rádi a vážíme si důležitého třetího bodu. Trošku jsme prolomili prokletí domácího ledu a dvou proher. Samozřejmě nám k tomu pomohli skvělí fanoušci. Byl to asi náš nejlepší zápas v sérii, vítězství jde hlavně za Stanem Škorvánkem, který zejména ve druhé třetině pochytal spoustu šancí soupeře, který hrál velmi dobře.“

Richard Král (Mladá Boleslav): „Samozřejmě jsme dnes zklamaní z výsledku, protože si myslím, že jsme paradoxně odehráli asi nejlepší zápas v sérií, co se týče situací pět na pět. Ve druhé třetině jsme byli výrazně lepší. Bohužel šest vyloučení v neutrální a ofenzivní zóně je prostě strašně moc, s tím se dá vyhrát play off zápas těžko. Hodnotit fauly nebudu. Byly a nemělo by se nám to stávat.“

Sparta slaví postup do semifinále

Pražané porazili v pátém čtvrtfinále doma mistrovský Třinec 3:2, ovládli sérii 4:1 na zápasy a stali se po Pardubicích druhým semifinalistou. Svěřenci trenéra Pavla Grosse ukončili v domácí nejvyšší soutěži kralování Ocelářů, kteří od roku 2019 do loňska ovládli všech pět dohraných ročníků extraligy. Sparta, jež má jako vítěz základní části po loňském bronzu jistotu obhajoby medaile, v boji o finále narazí na jednoho z trojice Mladá Boleslav, Karlovy Vary a Kometa Brno.