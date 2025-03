Zvrácené play off: zdivočelí fanoušci i realizační týmy, předměty na ledě... Momentů za čarou přibývá

Incidenty přibývají, vyřazovací část extraligy se vyostřuje. Běžná omluva, že emoce k play off patří, už nějakou dobu v českém prostředí ztěžka kulhá. Momentů za čarou je příliš. Taky proto ředitel soutěže Martin Loukota pocítil potřebu po konci čtvrtfinálové série mezi Spartou a Třincem vysvětlit, že podobným směrem se dále nelze ubírat. „Přerostlo to únosnou mez,“ přiznal šéf ligy. Deník Sport a web iSport.cz vybírá nejhorší letošní momenty, které byly za hranou a v hokeji by neměly mít místo.