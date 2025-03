Mueller opět katem Varů. Je úplně v pohodě, říká Zohorna. Kometě chybí krok

Ostré nástupy do všech tří třetin s gólovými odměnami vynesly Kometě postupový mečbol. Brněnský soubor přestřílel v pátém čtvrtfinále hokejové play off Tipsport extraligy Karlovy Vary 5:3 a ve čtvrtek si hodlá odvézt ze západu Čech rozhodující triumf. Třeba ho vystřílí Peter Mueller, úterní autor dvou branek. „Je v úplně pohodě,“ usmál se jeho parťák Hynek Zohorna.

Domácím se ulevilo až poté, co obránce Jan Ščotka trefil při power play soupeře z dálky prázdnou klec. Počtvrté už neměli borci Energie na kontaktní gól dostatek energii ani času. Vyprodaná Winning Group arena tleskala do rytmu a vyhlíží semifinálovou sérii. „Je pozitivní, že jsme si dokázali vyhrát zápas při hře pět na pět,“ upozornil útočník Hynek Zohorna, člen aktuálně nejúdernější formace Brna s Muellerem a Adamem Zbořilem. „Máme skvělé čtyři lajny. Všichni jsme byli natěšení, hladoví. To bylo vidět od prvního střídání. Je úplně jedno, kdo dá gól. Každý ví, co má hrát, a to je na tomto týmu skvělé,“ nechtěl ukazovat na jeden útok.

Sílu má pořád i sok, byť bojuje s únavou z náročného předkola. Karlovy Vary vytasí v další bitvě znovu eso jménem Ondřej Beránek. Nejlepší střelec základní části se vrací po třízápasovém trestu za faul na Marka Ďalogu. „S ním budeme silnější a budeme věřit, že zrovna Ondra to překlopí na naši stranu,“ doufal trenér Pavel Patera.

Kometě zbývá udělat ještě jeden krok. Nepochybně bude těžký, jako tři předchozí. Pokorného soubor na to má dva pokusy. V nerváku číslo 5 uspěl navzdory tomu, že třikrát inkasoval bleskově poté, co sám skóroval. Poprvé to bylo za 15 vteřin, pak za 47 a nakonec za 2.12 min. „Tohle vždycky dostalo soupeře do hry. Když dáme gól, musíme déle držet výsledek,“ poznamenal kouč Kamil Pokorný. Jinak své svěřence chválil. „Byli jsme hodně produktivní,“ shrnul.

V závěru si poražení chystali rivala na domácí duel. Snažili se vyprovokovat potyčky, chvíli se tahali beci Plutnar s Hollandem. Nic vážnějšího se však nesemlelo. „Od začátku jsme tahali za kratší konec,“ pronesl zklamaně kouč Patera. „Vary po celých šedesát minut kousaly. Bylo to pořád nahoru dolů. Nesmíme je pouštět do takových šancí,“ nabádal útočník Zohorna.

Každopádně to nebyl play off den bezchybných gólmanů a pevných obran. Góly padaly docela lehce, z nezvyklých situací a pozic. Vítěznou střelu odpálil v nástupu do třetí části centr Lukáš Cingel, jehož na tribuně podporovali s transparentem malý synek a manželka. Také oni trnuli, když Jiří Černoch dotlačil kotouč z brankoviště za Krošeljova záda a snížil na 3:4. Mimochodem, ani na střídačce znovu nebyla jednička Michal Postava. Je prý nemocný. „Nebudu komentovat, jak na tom je,“ odmítl bližší podrobnosti trenér Pokorný.

Kometu v sérii drží americký démon Peter Mueller. Pět zápasů, pět branek, to je jeho pracovní výkaz. Tentokrát pálil přesně z mezikruží a po Reunanenově hrubce nacpal puk k přední tyči, kde neucpal prostor včas Dominik Frodl. Na druhé straně se trefil šťastně Dávid Gríger, jehož pokus po skvělé individuální akci zvedla nad Krošeljovu hlavu hokejka obránce Michala Gulašiho.

Pro brněnskou partu je důležité, že poprvé v sérii zavěsil křídelník Kristián Pospíšil. Byť není tak výrazný, jak se čekalo, po Beaudinově drzé akci mu složitá rána z křídla sedla báječně. Útočníkova radost? Jen střídmá. I tím dal najevo, že se závěr sezony neodehrává podle jeho představ. Je evidentní, že se ve třetí formaci necítí komfortně, představoval by si zásadnější roli v sestavě. I tak svému mužstvu pomohl. Ve čtvrtek večer, případně v sobotu, z něj může být extraligový semifinalista. „Máme klidné hlavy,“ ujistil Zohorna, jemuž to ve čtvrtfinále jezdí skvěle.

Těží z toho, že při čekání na čtvrtfinálového soupeře se svými spoluhráči vydatně potrénoval. Cítí se plný energie. „Možná je to taky tím, že jsme měli těch dvanáct dnů upravený režim a šlapali jsme,“ usoudil.