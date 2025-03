Kometa - Karlovy Vary 5:3. Hosté marně dotahovali, Brno má mečbol. Výhru řídil Mueller

Hokejisté Brna zvítězili v pátém utkání čtvrtfinále play off extraligy nad Karlovými Vary 5:3 a ujali se v sérii vedení 3:2. Jihomoravané získali postupový mečbol, který mohou proměnit v postup do semifinále ve čtvrtek na západě Čech. K třetí výhře nasměroval Kometu dvěma góly americký střelec Peter Mueller, při power play hostů zpečetil výsledek Jan Ščotka.

Energii ještě chyběl nejproduktivnější hráč základní části extraligy Ondřej Beránek, který si odpykává třízápasový disciplinární trest. Brno už po osmdesáti sekundách bylo odměněno vedoucí trefou. Zohorna zpoza mantinelu našel před brankou volného Muellera a ten jubilejní 300. start v nejvyšší české soutěži oslavil čtvrtým gólem ve čtvrtfinálové sérii. Pak udělal za vlastní brankou chybu karlovarský obránce Reunanen, když puk místo spoluhráči „namazal“ na Muellerovu hokejku. Americký útočník nabídkou nepohrdl a zblízka zvýšil.

Euforie ale v hledišti trvala pouze 15 sekund. Krátce po rozehrání najel do brněnské třetiny Gríger a střelou přes obránce našel mezeru v Krošeljově výstroji. Ve druhé třetině po obléhání západočeské branky našel Beaudin volného Pospíšila a slovenský útočník se trefil poprvé v letošním play off.

Brňané ale opět na chvíli polevili v koncentraci a za to byli potrestáni necelou minutu po vstřeleném gólu. Karlovarští hokejisté zachytili nedůrazné vyhození, puk se dostal k Jaksovi a lotyšský obránce střelou od modré čáry opět snížil.

Západočechům ovšem nevyšel ani vstup do třetí třetiny. Po zaváhání Procházky se k puku dostal Cingel a střelou ze slotu nedal Frodlovi šanci. Jenže scénář jako přes kopírák pokračoval i nadále. Energii stačilo něco málo přes dvě minuty na to, aby to opět byl jen o gól. Z předbrankového prostoru se důrazem prosadil Černoch. V závěru hostům nevyšla hra bez brankáře, střelou přes celé hřiště pojistil výhru Brna prvním gólem v play off Ščotka.