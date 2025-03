Krošelj zmrazil Energii, Postava nebyl ani na lavičce: Jsou věci, které se nekomentují

Do brány se naposledy postavil v zápase 23. února, od té doby Gašper Krošelj kryl záda Michalu Postavovi. Změnu přineslo až třetí utkání čtvrtfinále play off extraligy na ledě Karlových Varů. Slovinec zamířil mezi tři tyče a rovnou vynuloval střelce Energie. Gólmanská jednička Komety mezitím nebyla ani na lavičce. „Jsou věci v play off, které se nekomentují,“ neosvětlil jeho absenci trenér Kamil Pokorný. Brno se díky výhře 2:0 posunulo před nedělním pokračováním série do vedení 2:1 na zápasy.

Gašper Krošelj dostal v základní části prostor jen ve dvanácti zápasech Komety. Pomohl ke čtyřem výhrám, úspěšnost zásahů vytáhl na 91,84 procenta. Na první nulu v ročníku si musel počkat až na premiérový start v play off.

„Je to příběh. Po měsíci nevíte, jak na tom gólman je, i když perfektně trénuje. Když má gólman na konci zápasu za zády nulu, je to jeho vizitka. Chytal velmi spolehlivě a velmi dobře,“ chválil Pokorný svého svěřence.

„Všechen respekt Gašperovi, jak to zvládl. Snažili jsme se mu pomáhat, co to šlo, ale samozřejmě tam měl strašně moc těžkých zákroků. Hrozně nás podržel, klobouk dolů. Dal nám šanci vyhrát,“ přidal se s pochvalnými slovy kapitán týmu Jakub Flek.

Krošelj musel během utkání čelit 22 střelám, dalších 27 zblokovali obětavě jeho spoluhráči. „Chtěli jsme se na to trošku zaměřit, protože v prvních zápasech tolik zblokovaných střel nebylo. Navíc Gašpi chytal po dlouhé době. Nechci říkat, že jsme mu chtěli pomoct víc než Postymu, chtěli jsme pomoct i Postymu doma, ale dneska to takhle vyšlo. Byli jsme obětaví,“ chválil Flek výkon v obranném pásmu.

Kometa měla herně navrch v první třetině, ale vylámala si zuby na skvěle chytajícím Dominiku Frodlovi. Od druhé třetiny se hra vyrovnala. „Bylo to o jednom gólu,“ shodli se trenéři i další účastníci zápasu.

O zmiňovanou klíčovou branku se postaral až ve 48. minutě Peter Mueller. Přesně tečoval ránu Hynka Zohorny a trefil se už podesáté za posledních osm zápasů. „My pak museli trochu otevřít hru a spadl nám tam druhý,“ litoval domácí útočník Vít Jiskra dalšího inkasovaného gólu z 53. minuty.

Energie se ve zbytku utkání hnala vpřed, snažila se zdramatizovat koncovku, ale recept na Krošelje nenašla. Znát byla také absence nejlepšího střelce základní části Ondřeje Beránka. Kvůli disciplinárnímu trestu bude chybět Karlovým Varům i v dalších dvou duelech.

„To, že Ondru nemáme, je jedna věc, ale k tomu bych se nevyjadřoval. Samozřejmě to asi je oslabení týmu, ale je tam dalších dvacet kluků, kteří dát gól můžou. Lajny se tím trochu rozhodí, ale zase k nám naskočil Grigy (Dávid Gríger) a šance jsme si vytvořili. Bohužel to tam nepadlo,“ mrzelo produktivního útočníka.

Jak přiznal, také Karlovy Vary počítaly s tím, že v bráně Brna bude stát opět Postava. „Samozřejmě jsme nevěděli, že půjde do brány Gašper, ale pro nás to nebyla žádná velká změna. Úplně to roli nehraje,“ řekl k nečekanému střídání stráží v brněnské kleci.

Kdo se do ní postaví v neděli, pochopitelně nikdo neprozradil. Karlovy Vary ale půjdou do utkání s cílem znovu srovnat stav série. „Nemá cenu mít hlavu dole. Náš výkon nebyl špatný,“ prohlásil Jiskra. „Už jsme letos otočili dost zápasů, otočili jsme i sérii v předkole. Pokusíme se otočit i Kometu,“ dodal bojovně trenér Pavel Patera.