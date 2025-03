Mlejnkův konec v Litvínově spustil domino, Liberec opouští Pešán. Odejde do Pardubic?

V Litvínově dochází na velkou personální změnu, končí všichni trenéři. Trio Karel Mlejnek, Robert Reichel a David Kočí nebudou v klubu dále pokračovat. V posledních dnech se právě o tomto výstupu živě spekulovalo. O Mlejnkově odchodu se dost nahlas mluvilo už na konci sezony, nebylo však jasné, jak to dopadne s jeho asistenty. Odchod trenérů ze střídačky severočeského klubu vyvolává přesuny v rámci celé extraligy. Změny se totiž dotknou i Liberce a není vyloučené, že tím pádem i Pardubic.

Podle litvínovského webu vedení klubu nabídlo všem zmíněným trenérům variantu pokračování, ale ani jeden ji nevyužil. A tak se trojice, spolupracující od října roku 2022, rozchází. Zda a nakolik byla úspěšná, o tom se právě v klubu vedly diskuze. V minulé sezoně Verva hrála semifinále play off, kde vypadla s Pardubicemi, nyní dokončila v předkole proti Třinci, závěr sezony se týmu z různých důvodů nevydařil.

„Karlu Mlejnkovi jsme nabídli po konci sezony možnost u našeho týmu pokračovat, ale on odmítl. Nabídku vést A tým jako hlavní kouč jsme poté dali Robertu Reichelovi, ten ji neakceptoval pro své vytížení u národního týmu do dvaceti let. David Kočí upřednostnil práci v jiném klubu. Děkujeme trenérům za odvedenou práci,“ uvedl k změnám u týmu sportovní ředitel klubu Pavel Hynek. S tím, že vedení Vervy usilovně pracuje na „definitivním řešení složení nového realizačního týmu“.

Podle informací iSportu, které posléze potvrdili v Liberci, se David Kočí přesouvá k Bílým Tygrům, kde má dostat na starost zejména přípravu a hru obránců. O jeho jméně se navíc hovořilo i v souvislosti s Kladnem.

V zákulisí se řešilo, že by pod Ještěd mohl přijít právě Karel Mlejnek, ale nedopadne to.

Tím pádem se dostáváme k otázce, kdo povede Bílé Tygry v ročníku 2024/25, protože Filip Pešán pod Ještědem končí. Bývalému trenérovi reprezentace měla přistát pobídka z Pardubic. Zdroje iSportu hovoří o tom, že nejde o definitivně uzavřený pakt, nicméně na východě Čech musí trenérskou otázku řešit.

Miloslavu Hořavovi po této sezoně vyprší dohoda, kterou obě strany uzavřely v půlce ledna. A i sám Hořava v nedávném rozhovoru pro iSport podotkl, že naprosto chápe, že vedení Dynama musí tuto otázku řešit v předstihu a během rozehraného ročníku. Mimochodem pronesl, že jej v minulosti lákala spolupráce s Filipem Pešánem, kterého na podzim před třemi roky lanařil k sobě na střídačku Sparty.

V další verzi se mluví o možném návratu Jaroslava Modrého do extraligy, byť na farmě St. Louis Blues ve Springfieldu má smlouvu i na příští sezonu.

Každopádně spojení Liberec a Pešán je u konce. Sedmačtyřicetiletý kouč má za sebou celkem 11 sezon na střídačce Bílých Tygrů, během nichž získal s týmem mistrovský titul 2016, dvě stříbrné medaile a třikrát s týmem ovládl základní část. „Loučení s Filipem pro nás není jednoduché. Je to trenér, který je podepsán pod historicky největšími úspěchy Bílých Tygrů. Pro velký mezinárodní hokej tu vychoval nemálo mladých talentů. Troufnu si říci, že mise, se kterou se do Liberce vracel – tedy omladit kádr a zapracovat hráče z juniorských kategorií – byla úspěšná. Výsledkově ovšem nedopadly poslední dvě sezony pro Bílé Tygry podle očekávání a chceme dát týmu nový impuls,“ pronesl Michal Birner, liberecký sportovní ředitel.

Ten povýšil na uvolněné místo 48letého Jiřího Kudrnu, doposud Pešánova asistenta. V minulosti působil dvě sezony jako hlavní kouč prvoligových Benátek nad Jizerou, od ročníku 2019/20 stál na střídačce Tygrů v roli asistenta. Nejprve tým vedl čtyři roky s Patrikem Augustou, následně dva roky s Pešánem. V roli hlavního kouče extraligového týmu bude nováčkem. „Jedná se o logickou volbu. Podobně jako klub vychovává a dává šanci mladým hráčům, kteří se v posledních letech prosadili do A týmu, podobnou cestu volí také u trenérů. Jirka Kudrna sbíral zkušenosti po boku úspěšných trenérů Augusty s Pešánem, zná dobře místní prostředí a na jejich práci dále naváže,“ míní Michal Birner.

David Kočí bude mít na starosti zejména defenzivu a oslabení. „Příchod Davida Kočího resultuje z naší dlouhodobé snahy doplnit realizační tým o asistenta se zaměřením na obránce a obrannou hru. Ve chvíli, kdy bylo jasné, že je David k dispozici, nabídli jsme mu roli asistenta u hlavního týmu. Litvínovská defenziva a hra v oslabení pod jeho taktovkou patřila v minulé sezoně k nejlepším v rámci extraligy. Věříme, že podobný styl hry vtiskne i našim obranným řadám,“ doufá Birner.