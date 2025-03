Sedmnáctiletý básník Novotný zažil obrovské ovace i emoce: To se nedá popsat

Je mu pouhých sedmnáct let a je tak dobrý, že dokáže rozhodovat vyšponovanou vřavu extraligového play off. Adam Novotný sepsal hokejovou báseň, díky níž Hradec Králové přetrhal Mladé Boleslavi touhy o průniku mezi elitní kvartet. Mountfield v Game 7, okořeněném bitvami pěstí, pokořil Bruslaře 3:0 a k boji o finále si přihrál sousední Pardubice. Série startuje příští čtvrtek v Hradci, druhou dvojici tvoří Sparta s brněnskou Kometou se začátkem v úterý v Praze.

Lepší skalp si odvážný teenager nemohl přát ani vysnít. Adam Novotný přebruslil na české poměry mimořádně zdatného bruslaře Filipa Pyrochtu, aby ve finále rychlobruslařů blafákem z dílny zkušeného pardála pokořil i renomovaného Dominika Furcha. Běžela 29. minuta a bronzový reprezentant z MS dvacítek si vysloužil standing ovation narvané ČPP arény. Hradec získal vedení 2:0, které udržel. „Mé pocity se ani nedají popsat,“ zářil Novotný.

V semifinále se sejdou čtyři nejlepší týmy dlouhodobé fáze, největším favoritem na zlato zůstává odskočená Sparta. Zatím odskočená. Z mírného závětří se na útok chystají Pardubice, které oproti Hradci měly hotovo už v neděli. Na svár s pražským souborem se těší postupem přes Vary krásně naladěná Kometa. Fanoušky čeká skvělá a dramatická podívaná na vyprodaných stadionech.

Boleslavští koušou a polykají velké zklamání, čtvrtfinálovou sadu s Hradcem měli báječně rozehranou, po úvodních dvou partiích si vezli domů dvougólový náskok. Výtečně zvládali i třetí duel, dokud do něj drsným způsobem nevstoupili rozhodčí uznaným gólem, jenž neměl platit. Panuje shoda na tom, že křivda družiny BK se promítla i do čtvrtého utkání, ovšem pak už by jakákoli výmluva na mylný verdikt arbitrů neobstála.

Lakatoš neproměnil sólo v oslabení

Za stavu 2:2 se jelo nanovo, Východočeši prokázali lepší finiš. Byť při šestém duelu ztratili vedení 5:3, zmobilizovali síly, fyzické i mentální a v pátek večer soka jasně přehráli. „Únava na nás byla znát daleko víc,“ uznal kouč Richard Král.

Hosté hráli s poloprázdnou nádrží, působili málo energicky, v pohybu neměli nárok, nedostávali se do gólových šancí. K první se dostali až v 25. minutě, kdy Dominik Lakatoš v oslabení zazdil své sólo, nápad s forsbergovskou kličkou Stanislav Škorvánek lehce přečetl. V tu chvíli Hradečtí vedli 1:0, když se zkraje druhé části po boleslavské chybě z brejku a s lehkou přízní kliky trefil Patrik Miškář.

A za tři minuty přišel moment večera v podání mladého hradeckého básníka. „Ty prvotní emoce ani nejdou popsat, pro mě jako pro Hradečáka je strašně krásné skórovat před vyprodaným stadionem. Dát gól doma je něco úplně jiného než venku, i když každá trefa je důležitá. Navíc v sedmém zápase play off. Neskutečné,“ vznášel se Novotný v postupových oblacích. „Dneska to byla noc Hradečáků, protože jsme dali všechny góly,“ usmíval se.