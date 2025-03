Ocelář Daňo o svých úletech: Někdy to šlo trošku za hranu. Kdy se hodlá uklidnit?

Když vyjede na led, červená kontrolka začíná blikat. Marko Daňo se umí vrýt pod kůži jako málokdo jiný. Soupeře dráždí nejen častými prohřešky a eskapádami, ale i hokejovým umem. Před týdnem se vyrojily spekulace o jeho možném přesunu do Vítkovic, avšak sám útočník to nyní vyvrací. „S Vítkovicemi jsem žádný kontakt neměl, takže nevím. Tato informace se nezakládá na pravdě. Dále pokračuju v Třinci,“ hlásí.

Během play off se jméno Marka Daňa skloňovalo nesčetněkrát. V předkole na sebe nelichotivě upozornil podkopnutím Kevina Czuczmana, ve čtvrtfinále pak nadávkami směrem k rozhodčím. „Do další sezony si na některé momenty budu muset dávat pozor, ale od dotěrného hokeje v předbrankovém prostoru neustoupím,“ zdůrazňuje slovenský forvard.

Sedí k vám označení, že jste pro soupeře jako červený hadr na býka?

„Je to v podstatě moje hra. Někdy ve vypjatých momentech to šlo trošku za hranu, ale člověk se na vlastních chybách učí. Poučím se z nich a půjdu dál.“

Skutečně? Opakuje se to totiž dlouhodobě.

„Řeknu to tak, že ze všech stran byl na nás velký tlak. Do toho tam byly různé kauzy a různé věci, které šly i mimo hokej. Já jsem taky jenom člověk, který má emoce, a který chce udělat pro tento klub to nejlepší. Když chcete až moc, někdy to emočně nezvládnete a přijdou takové zkraty. Nicméně posouváme se dál. Doufám, že mi pomůže čas na oddech a nějaký refresh. Asi tolik bych k tomu řekl.“

Jak jste humbuk kolem vás vnímal? Čtete noviny nebo sociální sítě?

„Když je člověk na telefonu, někdy mu to vyskočí, takže uniknout tomu úplně nelze. Ale nejsem do toho zabořený tak moc, že bych se v tom vrtal. Některé věci samozřejmě pro hráče, normálního člověka nebo i otce a manžela nejsou příjemné. Během sezony tam byly věci, které putovaly po sociálních sítích a nebyly založeny na pravdě. To člověka rozhodí. Sice se s tím snaží vyrovnat, ale v momentální době to jde těžko. Sociální sítě jsou nástrojem, který umí pomoct i ublížit. Lidé by se měli zamyslet nad tím, jak ten nástroj použijí. Je to sice pro nás náročné, ale musíme se s tím vyrovnat, protože jsme profesionální sportovci. Každopádně neospravedlňuje to některé mé činy. Jsem jen člověk, který dělá chyby. Jak jsem říkal, věřím, že se z toho poučím a v příští sezoně to bude lepší.“

Manželka nezmínila, že s pokutami už stačí?

„Pokuty jsou rozhodnutí ligy. Když mám být upřímný, v podstatě ani nevím, za co jsem dostal tu poslední. Samozřejmě ale v předminulém zápase to už bylo přes čáru, to akceptuju. Nemůže se to stávat. Věřím, že do další sezony půjdu s čistým kontem a peníze si budeme moct užít trošku jinak.“

Pokuta z Litvínova za simulování vám zmizela? Později se totiž ukázalo, že vás Marek Baránek skutečně zasáhl hokejkou do obličeje.

„Dostal jsem za pravdu. Ve vyjádření bylo potom napsané, že hokejkou jsem sice dostal, ale nebylo to na dvě minuty, takže i tak pořád mám těch deset procent. Moc tomu nerozumím, ale oukej.“

Váš otec býval na ledě taky bouřlivák. Mluvíte o tom spolu?

„Ty časy už má za sebou. (usmívá se) Teď bych řekl, že je klidný a vyrovnaný člověk. Když sezona skončila, chvíli jsme o tom debatovali. On věděl, že i já vím, že úplně ideální to nebylo. Taky mi řekl, že čas na oddech přijde vhod. Dáme si pauzu a s vyfreshovanou hlavou půjdeme do nové sezony.“

V kolika letech se taťka uklidnil? Přijde to časem i u vás?

„U mě to můžete očekávat ve třiceti, takže tento rok.“ (usmívá se)

Ještě k vašemu týmu, jak byste třineckou sezonu zhodnotil?

„Začátek byl náročný a nebylo to ideální. Po dlouhých playoffových sezonách jsme měli hodně zranění a v podstatě jen zlomek ročníku jsme hráli v kompletní sestavě. Celý rok se to lepilo, nebylo to úplně stoprocentní. Samozřejmě tělo a mysl dostane zabrat, takže nějaká koncentrace tam na začátku sezony chyběla a poté se to už těžko dohánělo. Naštěstí jsme to zvládli. Chvíli jsme byli i poslední, ale v play off jsme opět zapnuli a ukázali si, že hokej hrát umíme. Spartě jsme byli vyrovnaným soupeřem, zápasy mohly dopadnout i opačně. Mrzí nás, že jsme to nezvládli, ale alespoň máme prostor na oddech a regeneraci.“

Co reprezentace, dostal jste povolávák?

„Zatím jsem žádné info nedostal a celou sezonu jsem od reprezentace neslyšel nic, takže nevím, jaké mají plány. Budu čekat. Kdyby pozvánka přišla, budu rád. Pokaždé rád reprezentuju.“

Sezony Marka Daňa v Třinci (včetně play off):