„Primátor“ vévodí nejen Hradci. Soupeře štve body, provokacemi i divokými oslavami

Jakmile se zeptáte útočníka Patrika Miškáře na aktuální desetibodovou bilanci, patrně se šibalsky usměje a pozvedne ramena. Důvody svého opětovného vzestupu ve vyřazovací fázi nezná. „Kdybych o nich věděl, dělal bych to tak v celé sezoně,“ hází na stůl silný argument. Ať už je příčina aktuální formy devětadvacetiletého křídla jakákoliv, před startem semifinálového souboje s Pardubicemi vévodí individuálním statistikám play off.

Jsou tomu dva roky, co se Miškář v čerstvých 27 letech silně zapsal do povědomí fanoušků Mountfieldu. Kdy jindy než v tahanici o Masarykův pohár? Po kompletním ročníku v prvoligové Jihlavě na něj tehdy při výpadku Jakuba Lva ukázal trenér Tomáš Martinec, povolaný žolík už si plánoval dovolenou. Hned v prvním utkání se odvděčil gólem. „Příběh na film,“ glosoval tehdejší hradecký kapitán Radek Smoleňák.

Ve dvanácti měřeních si Miškář udělal takové jméno, že druhou nejvyšší soutěž už nikdy poté nehrál. Za východočeský klub sice sbíral starty i dříve. Třeba ročník 2018/19 strávil celý v hlavním týmu, jenže důvěra v něj postupně slábla. Při jízdě za historickým stříbrem rozrazil zdánlivě uzavřenou bránu, navíc v milované organizaci, kousek od rodných Hořic.

V play off Miškář vládne prakticky celou kariéru. Bitvy o všechno mu seděly už o patro níž, z trendu neslevuje ani v extralize. „Takové zápasy mě hrozně baví. Jsem rád, že to pomáhá týmu, že jsme postoupili přes Boleslav. Teď se všichni těšíme na Pardubice, mezi městy to bude zase žít,“ vyhlíží semifinále nejvytěžovanější hráč týmu (19:25). V Hradci jde o lehce ošemetnou statistiku, čas na ledě trenéři dělí vcelku rovnoměrně.

Emoce Miškářovi umožňují přidat k výkonnosti další procenta. Brání oslabení, chodí na přesilovky. Předchozího soka štval nejen vysokou bodovou donáškou. Provokace po odpískání, divoké oslavy, to všechno k němu patří. Na sociálních sítích po konci čtvrtfinále zveřejnil emotikony kajaku, kterým slavil trefu v šestém utkání. Hlavně boleslavského kapitána Adama Jánošíka pořádně rozdráždil.

Popularita nečekaného fantoma dosavadního průběhu play off tak nadále stoupá, Hradečtí ho nenazvou jinak než Primátor. „Sám nevím proč. Přezdívka se objevila na Twitteru (sociální síť X) po poslední výhře v derby. Paní primátorka nebude ráda,“ smál se v nadsázce Miškář.

