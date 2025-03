Zklamaný Furch: Cítil jsem obrovskou křivdu. Chybně uznaný gól? Sérii nám neprohrál

Z první ruky prožíval pravděpodobně nejkontroverznější moment letošního play off. Dominik Furch ve třetím utkání inkasoval po odpískání, sudí branku nesprávně uznali. Mladá Boleslav přesto dovedla sérii s Hradcem Králové až do sedmého utkání, v němž padla 0:3. „Bojovali jsme až do konce. Ano, prohráli jsme, ale prohráli jsme se vztyčenou hlavou,“ hodnotil zkušený gólman. Po konci čtvrtfinále promluvil i o diskutovaném gólu Davida Šťastného.

Co můžete zpětně říct o nesprávně uznané brance?

„(dlouho přemýšlí) Sérii nám to neprohrálo. Samozřejmě to ale výrazně negativně ovlivnilo její průběh. I přesto jsme se dokázali vrátit, dotáhnout to až do sedmého zápasu a najít všechny síly. Nebylo to lehké, ale bohužel. Stalo se.“

I když jste vyhlášený kliďas, po této brance jste neskrýval naštvání. Byl to jeden z nejsilnějších okamžiků, co jste zažil?

„Asi jo. Snažím se opravdu si všímat svého. I když jsou sporné momenty, neřešit to. Je to odpískané, už s tím většinou rozhodčí nic neudělají. Nicméně tady jsem to cítil jako obrovskou křivdu. Ještě chvíli to hlodat bude, i když to asi nemá cenu, sezona je u konce. Stalo se. (přemýšlí) Dobře teda. Děje se dost věcí, probírá se to i v novinách a myslím, že by se měly zamyslet všechny zúčastněné strany, chytit se za nos a něco s tím udělat. Všichni. Každý má svoji část viny.“

V sedmém zápase jste byli pod tlakem a nedokázali se gólově prosadit. Nedošly už síly?

„Nemyslím si. Je známo, že Hradec hraje aktivně, měl zase aktivní nástup, ale věřím, že jim už taky docházely síly. Nemyslím, že by to bylo tím, že došly nám. Podařilo se jim dát dvě branky a nám bohužel ne.“

Na ledě se strhly i dvě bitky. V tahle dlouhé sérii už je asi normální, že to přeroste možná až do osobní roviny, že?

„To k play off patří, je to koření každé série. Emoce tam vždycky byly, jsou a budou.“

Sezona vám skončila před pár okamžiky. Budete se za ní ohlížet v dobrém?

„Těžké hodnotit hned po vypadnutí. Nicméně před sezonou jsme si dávali cíl udělat osmičku, udělat čtvrtfinále. To se nám podařilo. Samozřejmě čím blíž jste postupu, tím byste chtěli postoupit dál a dál. Sezonu můžeme hodnotit kladně, i když tam byly nějaké horší chvilky. Ale věřím, že pozitivních tam bylo víc. Cíl bylo napravit poslední sezonu, to se podařilo. Udělali jsme čtvrtfinále, bojovali do sedmého zápasu… Už to možná bylo buď, anebo. Kdyby se nějaký zatoulaný kotouč odrazil k nám a vstřelili bychom první branku, mohlo se to otočit na naši stranu. To už jsou kdyby. Sezonu můžeme celkově hodnotit pozitivně.