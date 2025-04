Kořenář splatil Spartě důvěru. Nemám tolik peněz, abych platil pokuty, řekl kouč Komety

Vstoupit do diskuse (

Dva tahy, dvě trefy. Trenér hokejistů Sparty Pavel Gross upekl před druhým semifinále ambiciózní plán, který klapl na výbornou. Pražané přehráli Kometu 3:0, sérii srovnali. Vyplatilo se zařazení Davida Němečka do sestavy, stejně tak ponechání důvěry brankáři Josefu Kořenářovi. „Víme, že Pepa je skvělý gólman, nebylo to pro něj v prvním zápase lehké. Podal skvělý výkon,“ vystřihl poklonu autor nakonec rozhodujícího úvodního gólu Filip Chlapík.

Devět střel, tři inkasované branky, žádná velká jistota. To byl výkaz sparťanské gólmanské jedničky z úvodní semifinálové partie. Spekulace, zda by měl do branky znovu skočit veterán Jakub Kovář, však vzaly za své s oznámením zápasové sestavy. Kořenář dostal opětovnou příležitost a proti výrazně živější Kometě se tentokrát vytáhl třiceti zásahy.

Skvěle zabral i comeback řízného obránce Davida Němečka, který do hry Pražanů vnesl centimetry, kilogramy a důraz sobě vlastní. Hity časoval s velkou přesností, v první části učebnicově uzemnil mladíka Jana Ekrta u mantinelu, pak si smlsl na bývalém spoluhráči Jakubu Konečném. Absence ofenzivněji laděného beka Valtteriho Kemiläinena sparťanům nemusela překážet.

Němeček si možnosti považoval, v sezoně ovlivněné zraněním počítá starty s pokorou. „Není nic příjemného, když člověk vypadne z rozjetého vlaku, ale máme lidi okolo, kteří se o nás starají, včetně výborného kondičního trenéra. To mi moc pomohlo. Za hity jsem rád. Chci, aby v mé hře byly. Příležitosti jsem využil,“ pravil devětadvacetiletý zadák, který asistoval u prvního Chlapíkova gólu, nebývale pomáhal i útoku.

Skóre na konečnou hodnotu 3:0 narostlo v průběhu druhé části. I když sparťané protivníka nepřehráli tak výrazně jako v předchozím klání, využívali příležitosti, směrem dozadu byli mnohem jistější. A když už se Kometa dostala ke střelám, betony i rukama švihal Kořenář. Předchozí krutá porážka na jeho psychice nezanechala žádné stopy.

„Takový je hokej. Musíme se zaměřit na šance, které jsme neproměnili, jejich brankář chytal opravdu fantasticky,“ ocenil Kořenáře i hostující obránce Marek Ďaloga. „Kdybychom góly dali, ráz zápasu by to určitě změnilo. Musíme střílet, zlepšit hru před gólmanem soupeře. Chtěli jsme s výsledkem něco udělat, tlačili jsme se dopředu, ale bohužel to nevyšlo.“

Jediným lehce diskutabilním momentem byla druhá trefa sparťanů, při níž domácí hodně divoce střídali. V jednu chvíli bylo na ledě sedm hráčů. Sudí však mohli uvažovat tak, že dva nejbližší muži u vrátek se pohybovali v pomyslném ochranném pásmu. „Nemám tolik peněz, abych platil pokuty,“ řekl k tomu kouč Brna Kamil Pokorný, dál situaci rozebírat nechtěl.

Přemýšlet bude muset nad některými svěřenci z defenzivy, dvojzápas v Praze moc neklapl třeba zadákovi Janu Ščotkovi. Ve středu byl mistr světa u všech inkasovaných branek, celkově se při jeho pobytu na hřišti Sparta prosadila čtyřikrát z pěti případů.

„Všechno bylo oproti prvnímu utkání naopak. Nebyli jsme produktivní, ačkoliv jsme měli víc šancí. Sparta si bere bod v sérii,“ dodal trenér Pokorný. „Musíme se soustředit na zápas, Sparta má výborné přesilovky, musíme hrát rozumně. Uvědomujeme si, jak se musíme prezentovat. Tvrdá hra bude i dál, ale v rámci toho, abychom neoslabovali tým. Do Prahy jsme jeli s pokorou, víme, jak je Sparta silná. Snažíme se vždycky na sto procent,“ ujišťoval Slovák Ďaloga.