Hradečtí hokejisté rozjeli další sérii stejně jako předchozí s Mladou Boleslaví. Porážkou a teď musí dohánět. Vyjde jim to jako proti Bruslařům? Pardubický tým se vyhrabal z potíží ve třetí části, kdy Lukáš Sedlák vytancoval vítězný gól pro Jiřího Smejkala. Domácí si přitom malovali, že oni budou autory třetí a rozhodující trefy… Ne, rozhodli hosté a dnes budou navazovat na vstupní triumf 4:2.

Blížila se polovina duelu, když David Šťastný u hrazení trefil ramenem hlavu Lukáše Radila. Pardubický mazák padl k zemi, nehýbal se. Šlo vidět, že je mu ouvej. Sudí zprvu vyloučili špatného muže – Michaela Vukojevice, ale trest zvolili správný: pět minut a do konce. Po rozboru u videa našli i reálného autora zákroku, jenž se sklopenou hlavou odkráčel do sprch. Zásadní bod ve scénáři.

Pardubice s obrovskou šancí naložily dobře i rychle, když po necelé minutě Peter Čerešňák obstřelil „tlusté sklo“ před Stanislavem Škorvánkem, jenž zbadal puk až v síti. Hosté měli ještě čtyři minuty početní převahy k dispozici, ale tady se vrátila stará bolest a možná i pod dojmem vstřeleného gólu podvědomě ubrali, což rezultovalo i ve faul Libora Hájka.

V tu chvíli jste měli pocit, že Hořavovi hoši prováhali klíčovou výhodu a mohlo by se jim to vymstít. Nestalo se hned… Také proto, že domácí hráli v šesti a ve 39. minutě šli pykat. A přišel druhý úder, Nicolas Jones nachytal Škorvánka rychlý výjezdem z boku a trefou pod pravý beton. „Využité přesilovky soupeře byly zlomové,“ vystihl hradecký kouč Tomáš Martinec.

Silný a zkušený tým typu Pardubic by si měl dvougólový náskok v závěrečných 20 minutách pohlídat, opak se však stal pravdou. Během 17 sekund 47. minuty Aleš Jergl a Graeme McCormack srovnali na 2:2! Momentum rázem přeletělo na hradeckou stranu, ovšem obrovská euforie na střídačce a v ochozech s hosty nezamávala. Nelekli se náhlého srovnání a zůstali hlavou ve hře.

Zkraje 53. minuty prokázal fortel Sedlák, jenž šikovným manévrováním s kotoučem na sebe navázal tři protihráče a v pravý čas vyslal do rozhodující šance Smejkala. „Bylo osm minut do konce a už jsme s tím nedokázali nic udělat,“ štvalo Martince. „My se z toho samozřejmě musíme poučit. V klidu se na to podíváme, upravíme nějaké drobnosti, dobře si odpočineme, v pátek je nový den a nový zápas,“ nedělal z porážky velkou vědu hned zkraje série.

Duel probíhal ve skvělé kulise, lidi stáli všude, seděli i na schodech. „Viděli jsme skvělé utkání,“ pochvaloval si trenér Miloslav Hořava. „Mělo to náboj, byly tam šance na obou stranách i celkem dost gólů.“ Dynamo vyhrálo pátý duel play off v řadě, šestý celkem, naposledy padlo zkraje března.