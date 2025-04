Mountfield HK - Pardubice 2:4. Dynamo zvládlo divokou třetí třetinu a vede v sérii

Vstoupit do diskuse (

Hokejisté Pardubic zvítězili v úvodním semifinále play off extraligy ve východočeském derby na ledě Hradce Králové 4:2. Dynamo sice ztratilo dvoubrankový náskok, ale v čase 52:02 dal vítězný gól Jiří Smejkal a 83 sekund před koncem pojistil výhru při power play do prázdné branky Roman Červenka. Druhý zápas série na čtyři vítězné je na programu v pátek od 17:30 opět v Hradci Králové.

V úvodu zahrozil po Miškářově přihrávce domácí Klíma. Na druhé straně v 6. minutě obral o puk Jergla Smejkal, ale Škorvánek zasáhl. Při Čerešňákově vyloučení trefil Klíma z levého kruhu horní tyč. Vzápětí ujel v oslabení Kelemen, ale hradecký gólman zasáhl lapačkou. Ve 12. minutě se ocitl před Škorvánkem Jones, nezamířil však přesně. Will si poradil s Pourovou střelou.

Hradec se ubránil při Miškářově trestu a ještě v oslabení prověřil pardubického gólmana Pilař. Početní výhodu zkrátilo o 13 sekund Sedlákovo vyloučení, ale domácím se početní výhoda také nepodařila. V závěru úvodní části při Pourově pobytu na trestné lavici ukryl Škorvánek v lapačce střelu Weatherbyho.

Domácí odolali i při Vukojevicově trestu. Krátce po přesilovce měl velkou šanci Dynama Vondráček, který ale po Zbořilově přihrávce trefil před odkrytou brankou jen Škorvánkův levý beton. O dvě minuty později se dostal do úniku Červenka, bekhendovým blafákem na hradeckého gólmana nevyzrál. Potom měl dvě šance Miškář.

Ve 29. minutě dostal za zákrok na hlavu na Radila domácí Šťastný trest na pět minut a do konce utkání a po 40 sekundách přesilovky otevřel skóre střelou od modré čáry Čerešňák. Početní výhodu ve 33. minutě zkrátilo vyloučení Hájka, který fauloval v šanci Miškáře. V čase 38:22 Dynamo zvýšilo v další přesilovce po špatném střídání soupeře. Jones u pravé tyče překvapil Škorvánka zakončením mezi betony.

Hned v úvodu třetí třetiny měl možnost po Miškářově přihrávce Pavlík. Na druhé straně pálil Kondelík. Potom Willa málem překvapil tečovaný puk. Ve 47. minutě už pardubický gólman inkasoval, po Perretově přihrávce jej prostřelil Jergl. Hned za 17 sekund vyrovnal střelou od modré čáry McCormack.

Dynamo se potom ubránilo při Jonesově trestu a v 53. minutě se vrátilo do vedení. Smejkal sice blafák nedotáhl, ale puk si srazil bruslí do vlastní branky Pavelka. Domácí se nepodařilo vyrovnat při Čerešňákově vyloučení, kdy Willa nepřekonali Bunnaman ani Perret. O pojistku Dynama se postaral do prázdné branky Červenka.